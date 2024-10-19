Снейдер: «Бускетс — плакса на поле и неприятный человек»

Бывший футболист «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер высказался о полузащитнике «Интер Майами» Серхио Бускетсе, который ранее выступал за «Барселону».
Бускетс был крайне раздражающим игроком. Как только он получал хоть один удар, он начинал плакать. Настоящий плакса. Я буквально ссорился с ним в каждой игре. В какой-то момент я сказал ему: «Увидимся летом на Ибице, тогда мы снова поговорим».
В 2010 году мы обыграли «Барселону» со счетом 3:1 дома [играя за «Интер»], затем нам пришлось ехать на «Камп Ноу», и через 8 минут Мотта сфолил на нём, а Бускетс начал кататься по земле, одновременно убирая руки от лица, чтобы увидеть, не получил ли Мотта красную карточку, а затем он снова встал, и с ним всё было в порядке, плакса. Неприятный парень, против которого трудно играть.
Но такие тряпки есть в каждом клубе. И, вообще, многие катаются по траве после любого касания. Даже большинство тренеров считают, что "страдания" это часть игры, так же как и различные провокации...
Но такие тряпки есть в каждом клубе. И, вообще, многие катаются по траве после любого касания. Даже большинство тренеров считают, что "страдания" это часть игры, так же как и различные провокации...
Надеюсь рассскажет и про Лео и липовый мяч
Надеюсь рассскажет и про Лео и липовый мяч