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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стал серебряным призёром чемпионата Китая

вчера, 12:31
Чэнду БеттерЛоготип футбольный клуб Чэнду Беттер1 : 2Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

«Чэнду Беттер» уступил «Шанхай Шэньхуа» в матче 30-го тура Суперлиги Китая (1:2).

На 42-й минуте хозяева поля повели — гол забил Янгфенг Донг. На 45+6-й гости отыгрались усилиями Си У, а Ханчао Ю на 81-й отметился победным мячом в составе команды. На 90+7-й в составе «Шанхая» за вторую жёлтую карточку был удалён Шенглонг Жианг.

«Чэнду Беттер» занял 3-е место (59 очков). «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, претендовал до последнего тура за чемпионство, но в итоге занял 2-ю позицию, набрав 77 баллов. Победу в турнире одержал «Шанхай Порт», победивший в своём матче «Тяньцзинь Тайгер» со счётом 5:0 и набравший 78 пунктов.

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Все комментарии
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
...так вот за кого в Питере тайно болеют и радуются...! 干得好 (Молодец)...!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:33, ред.
Уверен, что Л.В. расстроен. Причём в такой степени, что несколько бессонных ночей будут ему обеспечены.
Вроде бы почётно - в первый сезон занять второе место, но надо знать тренеров - максималистов, тем более зарубежных, у которых был шанс стать чемпионом другой страны, но в такой ситуации отстать всего на одно очечко от первого места.
Второй сезон будет несравненно сложнее. В чём - чём, а в этом у меня сомнений нет.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:20
Обидно не было если отрыв первого место было хотя бы на 3 очка .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:09
shur
shur
вчера в 16:31
...на хлеб с маслом честно заработал! Ждём на Родине в спаринг,
Сборная нуждается ....!!!
nikolah
nikolah
вчера в 15:55
Жаль, что не золото..
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:17
Всё, как в жизни: Китай первый, мы вторые.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:07
Как он стал вторым? Что ни новость, то победа команды Слуцкого.
s2zde2a9vcmu
s2zde2a9vcmu
вчера в 14:31
Это замечательно, что российский специалист Леонид Слуцкий привёл команду «Шанхай Шэньхуа» к серебряным медалям чемпионата Китая.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:25
И следом открытка...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:15
Лёня уж тебе то не знать прибаутку "Первый блин комом". Не каких уныний! Не всё то золото , что блестит - Серебряный ты наш" (или китайский)! Поздравления от души !!!
lotsman
lotsman
вчера в 14:03
Молодец Леонид! Знай наших!!!)
shlomo
shlomo
вчера в 13:22
Слуцкий круто ворвался в китайский футбол. Первый сезон – топ. Шанхай Шеньхуа показал лучший результат за 16 лет. С такой игрой чемпионство – лишь дело времени.....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:20
Серебро за второе место,тоже неплохо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:20
Да уж!Очень обидное серебро! Но все равно Леню поздравляю!
Capral
Capral
вчера в 13:11, ред.
Да, конечно обидно, но это первый сезон- пробный, можно сказать.
Лёнчика бегемотского с победой и серебром!!!!!!! Надеюсь, следующий сезон- Лёня выдаст чемпионским!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи ему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:02
Обидно... Любое место кроме первого - это провал. И невезением это нельзя назвать...
112910415
112910415
вчера в 12:48
умница Леонид радует, хоть чуть-чуть и не дотянул !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:47
Сами упустили чемпионство недавно в домашней игре, от этого обидно. Но показатель хороший все равно!))
memphis
memphis
вчера в 12:44
Всего одно поражение в сезоне! Браво!
tpnrf66487uu
tpnrf66487uu
вчера в 12:42
Успех нашего тренера за бугром
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:40
Эх Леня всего одно очко и было бы золото. Но все равно круто! С серебром пончик!
Гость
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