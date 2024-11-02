«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стал серебряным призёром чемпионата Китая

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вчера, 12:31

«Чэнду Беттер» уступил «Шанхай Шэньхуа» в матче 30-го тура Суперлиги Китая (1:2).

На 42-й минуте хозяева поля повели — гол забил Янгфенг Донг. На 45+6-й гости отыгрались усилиями Си У, а Ханчао Ю на 81-й отметился победным мячом в составе команды. На 90+7-й в составе «Шанхая» за вторую жёлтую карточку был удалён Шенглонг Жианг.

«Чэнду Беттер» занял 3-е место (59 очков). «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, претендовал до последнего тура за чемпионство, но в итоге занял 2-ю позицию, набрав 77 баллов. Победу в турнире одержал «Шанхай Порт», победивший в своём матче «Тяньцзинь Тайгер» со счётом 5:0 и набравший 78 пунктов.