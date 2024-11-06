В «Динамо» сообщили, что проведут беседу с Личкой по итогам заседания КДК

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вчера, 08:19

Руководство московского «Динамо» проведёт беседу с главным тренером команды по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ). Об этом сообщил источнику генеральный директор «бело-голубых» .

1 ноября чешский специалист использовал ненормативную лексику на пресс-конференции после домашнего матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). КДК РФС рассмотрит данный инцидент.