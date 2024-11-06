В «Динамо» сообщили, что проведут беседу с Личкой по итогам заседания КДК

Руководство московского «Динамо» проведёт беседу с главным тренером команды Марцелом Личкой по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщил источнику генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.
1 ноября чешский специалист использовал ненормативную лексику на пресс-конференции после домашнего матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). КДК РФС рассмотрит данный инцидент.
Конечно, в такой форме Марцелу высказываться не следовало. Мы ждём заседания КДК, предполагаю, что последуют санкции. Мы отдельно с тренером поговорим по итогам заседания.
Получается если его серьезно накажут, то в клубе ему погрозят пальцем, а если наказание будет мягким, то в Динамо скажут, что он молодец?
На эту тему надо с ним разговаривать не по итогам КДК, а в принципе и желательно сразу по горячим следам.
Получается если его серьезно накажут, то в клубе ему погрозят пальцем, а если наказание будет мягким, то в Динамо скажут, что он молодец?
На эту тему надо с ним разговаривать не по итогам КДК, а в принципе и желательно сразу по горячим следам.