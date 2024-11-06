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В «Динамо» сообщили, что проведут беседу с Личкой по итогам заседания КДК

вчера, 08:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Руководство московского «Динамо» проведёт беседу с главным тренером команды Марцелом Личкой по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщил источнику генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

1 ноября чешский специалист использовал ненормативную лексику на пресс-конференции после домашнего матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). КДК РФС рассмотрит данный инцидент.

Конечно, в такой форме Марцелу высказываться не следовало. Мы ждём заседания КДК, предполагаю, что последуют санкции. Мы отдельно с тренером поговорим по итогам заседания.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:48
А разве итоги КДК изменят его проступок?
Получается если его серьезно накажут, то в клубе ему погрозят пальцем, а если наказание будет мягким, то в Динамо скажут, что он молодец?
На эту тему надо с ним разговаривать не по итогам КДК, а в принципе и желательно сразу по горячим следам.
Capral
Capral
вчера в 12:19
Сенатов!

А если даже журналист и сказал ересь, то что, тренер должен материться в прямом эфире?! И в этом вся твоя культура?! Ты же книжки читаешь, любишь цитировать классиков, поучать всех жизни, а сам, в тоже время- оправдываешь откровенное хамство и ничтожество, в лице банкирского ВТБ.
альсато
альсато
вчера в 11:15
..более того...МАТЕРНЫЕ наши слова из уст иноземца-как пародия на эмоции , что у нас в сердцах!))))...ибо ..."туземцы" и представить себе не могут-ни значимость , ни силу, таких слов и выражений!)))))....
альсато
альсато ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:03
да не беседу нужно с ним проводить (не поможет)..., а отправить на курсы Русского языка!
альсато
альсато
вчера в 10:59
Сделайте ему скидку-50ть %!, за то, что он чех))))..к примеру мой друг Китаец (закончивший гос. университет с направлением русский язык) после года работы в России, выражОвывался " по матушки" везде и в быту, и на переговорах))))..на мое замечание-что так нельзя , это не культурно, отвечал: "как нельзя?...так везде и все так говорят!"...пришлось ЦЕЛЬНЫЙ))) год Пена (Андрюху) учить хорошему тону!!)))))
Сп62
Сп62
вчера в 10:56
Изучение русского языка начинается с азов, т.е. понятно с чего.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:49
Беседу с ним надо было проводить сразу по завершении пресс-конференции, а непосле КДК.
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:43
Парень попал в тему..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:03, ред.
Продемонстрировал уважение ко всему российскому футболу. Проведут с ним беседу, спросят, с какого, мол, бодуна, но разве это что-то изменит ? Про себя всё равно будет материться. Ему только одно оправдание: если заявит, что не знал значения этого слова, и всю жизнь думал, что оно приличное.
Кстати, хотелось бы узнать, когда он использовал "нехорошее" слово. Если от задавшего вопрос журналиста услышал какую-нибудь ересь, что частенько мы видим, то я его могу понять и присоединяюсь к тренеру.
112910415
112910415
вчера в 09:42
м-да, слишком глубоко выучил язык !
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:38
Да что там проводить? Дисквалифицировать на 3-5 игр, чтоб на трибуне посмотрел за игрой. Сам сделает выводы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:34
А что с ним цацкаться? Дисквалифицировать его месяца на два, а по линии МВД привлечь Марцела к административной ответственности. За нецензурную брань предусмотрен и штраф, и административный арест. Хочет ругаться, пусть едет к себе в Чехию...
d6qm4sj63qrc
d6qm4sj63qrc
вчера в 09:33
Он русский выучил уже видать очень основательно.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:31, ред.
...проведут и в угол поставят или на горох или лишат чешского пиво в обед, а могут и тринадцатой лишить...!
lotsman
lotsman
вчера в 09:27
Розги ему, публично, перед строем!
m5bk6a4tz8mg
m5bk6a4tz8mg
вчера в 09:25
По русски матерится,так это тогда свой парень.
Обьявить выговор в устной форме
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:24
Кто научил чеха таким выражениям? Депортировать на родину...
shlomo
shlomo
вчера в 09:18
И кто же его научил таким словам.... он больше так делать не будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:51
"Вызов на ковёр", "проработка на партсобрании" "и поставят на вид" - в общем "всё новое — это хорошо забытое старое"...)
Capral
Capral
вчера в 08:37, ред.
Мягко, однако прозвучало- "не следовало".
Беседу они проведут?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Мда, хорошо, что от настоящего Динамо уже ничего не осталось, меньше будет позора. А у банкиров и так сойдёт.
А если бы не КДК, то и беседы не провели бы.🤔🤔🤔
rsnc7d3twekt
rsnc7d3twekt
вчера в 08:28
Надо осадить чешского матершинника
Гость
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