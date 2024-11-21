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Президент Австрийского футбольного союза ушёл в отставку

вчера, 21:55

Клаус Миттердорфер объявил об уходе с должности президента Австрийского футбольного союза (ÖFB).

Я принял решение немедленно покинуть пост президента ÖFB.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, моей первоочередной задачей было обеспечить ясность и спокойствие в ÖFB в кратчайшие сроки в виде нового штатного руководства, обладающего хорошими управленческими качествами и способного решить задачу быстрого дальнейшего развития с помощью большого опыта и знаний. К сожалению, большинство в Президиуме, поддерживающее этот процесс, в последние дни уменьшилось.

Я всегда старался видеть общую картину, действовать конструктивно в интересах футбола и оказывать объединяющее воздействие в соответствии с моими ценностями. Мне не удалось (или уже не удаётся) сделать последнее, и поэтому пришло время подвести итоги. Я всегда подчёркивал, что не прогнусь, и я остаюсь при своём мнении. Личная клевета и обвинения последних недель, как на глазах, так и за кулисами, стали тяжёлым бременем не только для моей семьи и меня в моей добровольной роли, но и для ÖFB в целом.

Я надеюсь, что удалось оставить после себя что-то, что будет укреплять австрийский футбол, внесёт позитивные изменения и будет способствовать его развитию.

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Перевод с oefb.at
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:08
Букаф много, смысла мало...
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:14
Лично мне тоже!Ни о чем новость
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:06
Лично мне всё это безразлично
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