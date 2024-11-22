Новый метод лечения травм «крестов» может ускорить восстановление

Австралийский доктор Том Кросс с 2014 года применяет новый метод, которым он уже вылечил более 800 пациентов. Вместо операции его подход к лечению предполагает иммобилизацию колена с помощью шины, позволяя связкам восстановиться самостоятельно.
Данный способ показал обнадеживающие результаты: некоторые пациенты восстанавливаются за 5-7 месяцев. Избежание хирургического вмешательства является весомым преимуществом.
Этот метод испытывается на игроке «Эспаньола» Джоане Матеосе, который порвал «кресты» в январе, а затем в июле снова получил ту же травму.
Клубный врач «Барселоны» Рамон Кугат находится в контакте с доктором Кроссом. Его команда внимательно следит за результатами и оценивает, подходит ли метод для спортсменов.
Они признают, что если метод окажется жизнеспособным решением, он может изменить подход к лечению подобным травм в будущем, к тому же с дополнительным бонусом является снижение риска артрита и исключение необходимости инвазивного вмешательства.