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Новый метод лечения травм «крестов» может ускорить восстановление

22 ноября 2024, 12:17

Австралийский доктор Том Кросс с 2014 года применяет новый метод, которым он уже вылечил более 800 пациентов. Вместо операции его подход к лечению предполагает иммобилизацию колена с помощью шины, позволяя связкам восстановиться самостоятельно.

Данный способ показал обнадеживающие результаты: некоторые пациенты восстанавливаются за 5-7 месяцев. Избежание хирургического вмешательства является весомым преимуществом.

Этот метод испытывается на игроке «Эспаньола» Джоане Матеосе, который порвал «кресты» в январе, а затем в июле снова получил ту же травму.

Клубный врач «Барселоны» Рамон Кугат находится в контакте с доктором Кроссом. Его команда внимательно следит за результатами и оценивает, подходит ли метод для спортсменов.

Они признают, что если метод окажется жизнеспособным решением, он может изменить подход к лечению подобным травм в будущем, к тому же с дополнительным бонусом является снижение риска артрита и исключение необходимости инвазивного вмешательства.

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Все комментарии
протон
протон
22 ноября в 19:09
Что за шаманство интересно, какая методика.
Alex_67
Alex_67
22 ноября в 12:30
Кресты уже достали, нужны новые методы...
sv_1969
sv_1969
22 ноября в 12:30
Если это правда, то это прорыв в лечении крестов
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