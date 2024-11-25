Кривцов: «„Зенит“ уже не непобедим»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России оценил перспективы «быков» на чемпионство.

Перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство? Всё те же. Хотим быть на первом месте. Считаю, что с прошлого сезона мы стали сильнее во всех аспектах. Есть ли ощущение, что непобедимого «Зенита» больше нет? Возможно, они стали чаще отдавать свои игры. Скорее они уже не непобедимые. Если мы будем продолжать играть также, как играли первый круг, думаю, что наши шансы увеличиваются.