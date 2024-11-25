Кривцов: «„Зенит“ уже не непобедим»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов оценил перспективы «быков» на чемпионство.
Перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство? Всё те же. Хотим быть на первом месте. Считаю, что с прошлого сезона мы стали сильнее во всех аспектах. Есть ли ощущение, что непобедимого «Зенита» больше нет? Возможно, они стали чаще отдавать свои игры. Скорее они уже не непобедимые. Если мы будем продолжать играть также, как играли первый круг, думаю, что наши шансы увеличиваются.
Напомним, в рамках 16-го тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (2:2). В результате чего «чёрно-зелёные» уступили первое место в турнирной таблице «Зениту». Команды разделяет одно очко.
А недавнее заявление Мусаева, снова напомнило о неготовности и незрелости тренера, вести продолжительную и острую борьбу с гегемоном. Пока Краснодар не перестроится и не поменяет игровую психологию, чемпионства команде не видать. Я по-прежнему считаю Краснодар плюшевой и очень уязвимой командой, способной, исключительно играть на публику и демонстрировать красивый, но нестабильный и не чемпионский футбол.
Буду счастлив ошибиться!!!!!!! Удачи быкам, и пусть опровергнут мои опасения!!!!!!!
А недавнее заявление Мусаева, снова напомнило о неготовности и незрелости тренера, вести продолжительную и острую борьбу с гегемоном. Пока Краснодар не перестроится и не поменяет игровую психологию, чемпионства команде не видать. Я по-прежнему считаю Краснодар плюшевой и очень уязвимой командой, способной, исключительно играть на публику и демонстрировать красивый, но нестабильный и не чемпионский футбол.
Буду счастлив ошибиться!!!!!!! Удачи быкам, и пусть опровергнут мои опасения!!!!!!!