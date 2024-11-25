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Кривцов: «„Зенит“ уже не непобедим»

вчера, 10:12

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов оценил перспективы «быков» на чемпионство.

Перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство? Всё те же. Хотим быть на первом месте. Считаю, что с прошлого сезона мы стали сильнее во всех аспектах. Есть ли ощущение, что непобедимого «Зенита» больше нет? Возможно, они стали чаще отдавать свои игры. Скорее они уже не непобедимые. Если мы будем продолжать играть также, как играли первый круг, думаю, что наши шансы увеличиваются.

Напомним, в рамках 16-го тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (2:2). В результате чего «чёрно-зелёные» уступили первое место в турнирной таблице «Зениту». Команды разделяет одно очко.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor445 (раскрыть)
вчера в 15:11
А ты попробуй опровергнуть мои слова и доказать обратное. Когда я, два года, с пеной у рта доказывал, что шварц г....о на палочке, мне тоже никто не верил. Когда говорил, что Клопп исписался и не прогрессирует, мне тоже доказывали обратное. Теперь, я еще раз говорю- Семак деградирует, а его Зенит- смешон и неубедителен...

Все те, кто хоть немного понимают футбол- со мной согласятся. А болелы Зенита меня недолюбливают, только потому, что я говорю правду, которая не всeм выгодна и неприятна...
pomor445
pomor445
вчера в 14:55
Капрал Зениту новое определение придумал - неубедительный гегемон.
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
В том то и дело что "застрахован")...а Краснодар страхуй не страхуй всё равно получишь ...)...
112910415
112910415
вчера в 11:55
больше дела, меньше слов !
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:26
Чемпион тоже свои турнирные очки набирает со скрипом и от потерь не застрахован, но конкуренты тоже нестабильны.
e4f55bdjq97a
e4f55bdjq97a
вчера в 11:25, ред.
Первая мысль, которая возникает при виде заголовка, это, что ночью на фондовых рынках произошёл катастрофический обвал мировых цен на газ
Capral
Capral
вчера в 11:24, ред.
Зенит не просто уже не непобедим, но даже смешон, в отдельных играх, это видят все, включая и самих болельщиков команды. Но Кривцову надо думать об игре Краснодара, прежде всего, потому что игры с Рубином и с Химками, ещё раз показали слабые места команды, и главное, что особенно неприятно и обидно, то, что быки не готовы к борьбе за чемпионство, даже с таким неубедительным Зенитом.

А недавнее заявление Мусаева, снова напомнило о неготовности и незрелости тренера, вести продолжительную и острую борьбу с гегемоном. Пока Краснодар не перестроится и не поменяет игровую психологию, чемпионства команде не видать. Я по-прежнему считаю Краснодар плюшевой и очень уязвимой командой, способной, исключительно играть на публику и демонстрировать красивый, но нестабильный и не чемпионский футбол.

Буду счастлив ошибиться!!!!!!! Удачи быкам, и пусть опровергнут мои опасения!!!!!!!
Сп62
Сп62 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 11:23
Бывает, если команду после победы расформировать. Уйдёт не побеждённой.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:12
Непобедимых не бывает априори.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:54
Почти не считается
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:43, ред.
Считаю... возможно... если... Г-ну Кривцову хочется сказать: сначала станьте чемпионами, а потом уже что-то говорите. Трепать языком мы все умеем. Докажите, что сильнее, а то в последнем туре, там, где не надо, дали слабину... Болтология одна.
Foxes
Foxes ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:30
Мне шапки достаточно прочесть 😂😂
lotsman
lotsman ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 10:17
Заголовок прочти внимательней.)
lotsman
lotsman
вчера в 10:16
Конечно Зенит не непобедим. Но мы надеемся уйти не перерыв на первом месте. А после зимней паузы время покажет, кто будет чемпионом.
Foxes
Foxes
вчера в 10:16
С такими та ресурсами, конечно не победим!
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