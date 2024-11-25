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«Энцо, я скучаю по тебе!» Игроки «Лестера» устроили вечеринку в Дании

вчера, 12:25

Игроки «Лестера» после матча с «Челси» в АПЛ (1:2) устроили вечеринку в одном из датских ночных клубов.

Отмечается, что во время торжества была видна табличка с надписью: «Энцо, мы по тебе скучаем!», посвященная Энцо Мареске, который ранее тренировал «лис», а теперь работает в «Челси».

На кадрах запечатлены Конор Коуди, Харри Уинкс, Янник Вестергор и Виктор Кристансен.

После поединка с «синими» Стив Купер покинул пост рулевого коллектива. По слухам, с некоторыми игроками у него было напряженные взаимоотношения.

«Энцо, я скучаю по тебе!» Игроки «Лестера» устроили вечеринку в Дании

«Энцо, я скучаю по тебе!» Игроки «Лестера» устроили вечеринку в Дании

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:27
Ну не чему жизнь не учит...)))
mz9t6f6n83gt
mz9t6f6n83gt
вчера в 12:55
Судя по кадрам, скука по Энцо всё-таки не тапкая большая!
Гость
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