«Энцо, я скучаю по тебе!» Игроки «Лестера» устроили вечеринку в Дании

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вчера, 12:25

Игроки «Лестера» после матча с «Челси» в АПЛ (1:2) устроили вечеринку в одном из датских ночных клубов.

Отмечается, что во время торжества была видна табличка с надписью: «Энцо, мы по тебе скучаем!», посвященная Энцо Мареске, который ранее тренировал «лис», а теперь работает в «Челси».

На кадрах запечатлены , , и .

После поединка с «синими» Стив Купер покинул пост рулевого коллектива. По слухам, с некоторыми игроками у него было напряженные взаимоотношения.