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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2024/2025

«Сент-Этьен» уволил главного тренера

сегодня, 19:52

«Сент-Этьен» объявил об увольнении Оливье Даль'Ольо с должности главного тренера.

Специалист работал в клубе с декабря 2023 года. Временно командой будет руководить Лоран Уар.

Команда после 15 матчей занимает 16-е место во французской Лиге 1, имея в активе 13 очков.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:33
Получилось довольно символично - уволить Оливье под Новый год - Типа после праздника у нас будет всё по новому...)))
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xk8kqj5rxu38
сегодня в 20:05
Увольнение Оливье Даль'Ольо не стало неожиданностью для многих болельщиков «Сент-Этьена». Команда демонстрирует неудовлетворительные результаты уже несколько туров подряд, и это явно не соответствует амбициям клуба. 16-е место в турнирной таблице – тревожный сигнал, особенно учитывая тот факт, что команда имеет в своем составе достаточно квалифицированных игроков.

Назначение Лорана Уара временно исполняющим обязанности главного тренера может быть попыткой стабилизировать ситуацию до прихода нового наставника. Важно отметить, что время играет против команды, ведь каждая игра на вес золота, а положение в середине таблицы становится все более шатким.

Теперь клубу предстоит сделать правильный выбор при назначении нового тренера, который сможет вдохнуть новую жизнь в команду и вернуть её на прежние позиции.
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