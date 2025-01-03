Стало известно, почему именно Кахигао стал спортивным директором «Спартака»

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сегодня, 15:44

«Спартак» выбирал спортивного директора, который бы соответствовал следующим требованиям: опыт работы в большом системном клубе, сильный характер, успешное взаимодействие с опытным авторитетным тренером, скаутский бэкграунд с акцентом на Латинскую Америку, Южную Европу и Балканы, умение завершать сложные сделки и широкая сеть контактов. В шорт-листе было пять кандидатов. Одним из которых и был новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао. Также сообщается, что кандидат из Германии отказался работать в России из-за СВО. В ходе собеседования Кахигао удивил знанием РПЛ , состава «Спартака» и нюансов работы местного рынка. Также он произвёл впечатление спокойного и уверенного в себе человека, который готов к большому вызову.

Кахигао прилетит в Москву 6 января. Сейчас 55-летний функционер находится в рабочей поездке по Европе. Перед Кахигао стоит задача заложить базу, чтобы каждый сезон «Спартак» заканчивал в тройке, при постоянной подпитке молодыми россиянами. Также испанец должен создать такие условия скаутской работы, чтобы в команду попадали только футболисты, подходящие под игровую модель клуба и способные прогрессировать.

Как сообщалось ранее, контракт Кахигао со «Спартаком» рассчитан на 2,5 года. А значительную часть его зарплаты будут составлять бонусы за успешные покупки/продажи и прогресс игроков.