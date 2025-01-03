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Стало известно, почему именно Кахигао стал спортивным директором «Спартака»

сегодня, 15:44

«Спартак» выбирал спортивного директора, который бы соответствовал следующим требованиям: опыт работы в большом системном клубе, сильный характер, успешное взаимодействие с опытным авторитетным тренером, скаутский бэкграунд с акцентом на Латинскую Америку, Южную Европу и Балканы, умение завершать сложные сделки и широкая сеть контактов. В шорт-листе было пять кандидатов. Одним из которых и был новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао. Также сообщается, что кандидат из Германии отказался работать в России из-за СВО. В ходе собеседования Кахигао удивил знанием РПЛ, состава «Спартака» и нюансов работы местного рынка. Также он произвёл впечатление спокойного и уверенного в себе человека, который готов к большому вызову.

Кахигао прилетит в Москву 6 января. Сейчас 55-летний функционер находится в рабочей поездке по Европе. Перед Кахигао стоит задача заложить базу, чтобы каждый сезон «Спартак» заканчивал в тройке, при постоянной подпитке молодыми россиянами. Также испанец должен создать такие условия скаутской работы, чтобы в команду попадали только футболисты, подходящие под игровую модель клуба и способные прогрессировать.

Как сообщалось ранее, контракт Кахигао со «Спартаком» рассчитан на 2,5 года. А значительную часть его зарплаты будут составлять бонусы за успешные покупки/продажи и прогресс игроков.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 22:33
Вроде бы удачный вариант для Спартака.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:07
Странно, а я всегда считал, что в спортивные директора клуба берут случайных людей со стороны, ни духом, ни слухом не связанных с футболом. Шёл - шёл себе человек по своим делам, допустим в булочную за хлебом или в рыбный гастроном за залежалой селёдкой, в руках авоська до земли, и тут ему вдруг несказанно повезло. Навстречу попался кто-то из совета директоров "Спартака", который предложил ему поработать в системе клуба. Разумеется, прохожий согласился, дай, думает, попробую, вдруг что-то получится. Зачислили в штат.
valt134
valt134
сегодня в 19:47
Еще один Проходимец… Подоит Спартак знатно…
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:27
С "молодой подпиткой" это косяк....
Хороший мужик , но повесили на крючок...)
Для того чтобы в пруду была золотая рыбка, прежде всего должны быть условия...
А ловить в мутной воде неизвестно что....
Сп62
Сп62
сегодня в 18:15
Важно, что он будет получать в основном не зарплату, а бонусы по результатам работы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 18:12
Пожалуй резонное мнение, заслуживает внимания.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 17:43
Расписали-то всё весьма знатно.
Посмотрим на результат его деятельности.
Валерыч
Валерыч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:51
Возможно, фигура нынешнего главного тренера "Спартака" сыграла здесь определённую роль, ведь имя этого игрока известно всему футбольному миру и уважаемо в футбольном обществе. Вряд ли бы Кахигао согласился приехать поработать в "Спартак", если бы сейчас на посту тренера был бы какой-нибудь условный Кононов, например.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:21
А я знаю почему, потому что все отказывали и выбора не было. А все вот эти вот присказки о том что он якобы умеет сделки завершать не про скаутский бекграунд, ну посмотрим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:10
Резюме вроде подходящее. Почему Спартак выбрал Кахигао на пост Спортивного директора понятно. Но мне лично непонятно, а что подвигло этого Идальго на принятие предложения Спартак? Что ему показалось привлекательным, кроме денег разумеется?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:09
Надеюсь это не очередной гастарбайтер, которых в Спартаке было много в последнее время
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 15:46
Овен, наверное, по гороскопу 🤔
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