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«Порту» может возглавить тренер лидера чемпионата Мексики

вчера, 15:12

«Порту» ведёт переговоры с главным тренером «Крус Асуля» Мартином Анселми. Аргентинец готов покинуть мексиканский клуб и возглавить «драконов». «Порту» согласен заплатить компенсацию за расторжение Анселми контракта с «Крус Асуль» в размере 3 миллионов евро, но мексиканцы требуют 5 миллионов евро.

39-летний специалист возглавляет клуб из Мехико с января 2024 года. Его контракт действует до июня 2027 года. Под руководством Анселми «Крус Асуль» провёл 50 матчей (28 побед, 10 ничьих и 12 поражений). Сейчас команда лидирует в чемпионате Мексики.

Ранее сообщалось, что «Порту» решил уволить главного тренера.

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Вещий
Вещий
вчера в 15:18
Жадные Мексиканцы... нужно как то договариваться...
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