Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о лучших футболистах мира.
Лучший игрок за всю историю футбола – Лионель Месси. Лучший игрок прямо сейчас – Мохамед Салах. Лучший игрок Бундеслиги – Йозуа Киммих. Лучший игрок Ла Лиги – Джуд Беллингем.
Лучший игрок Серии А – Лаутаро Мартинес. Лучший игрок РПЛ – Джон Кордоба. Лучший игрок армянской лиги – Огнен Чанчаревич.
Ну а что касается остальных. Некоторые предпочитают дисциплину - тогда Роналду, некоторые предпочитают прирожденный дриблинг - Месси. И цифровая статистика не всегда показывает всю правду. И спор о том, кто лучший всех времен, — дело субъективное.
О других даже говорить не хочу... Ах да... Салаха можно похвалить за его стабильную игру в Премьер-лиге, и за игру в этом сезоне. Мартинес в этом сезоне вообще хорошо не играет (Сперцян не прав), Йозуа Киммих... Вероятно, он не знает Кейна...))
Ну а что касается остальных. Некоторые предпочитают дисциплину - тогда Роналду, некоторые предпочитают прирожденный дриблинг - Месси. И цифровая статистика не всегда показывает всю правду. И спор о том, кто лучший всех времен, — дело субъективное.
О других даже говорить не хочу... Ах да... Салаха можно похвалить за его стабильную игру в Премьер-лиге, и за игру в этом сезоне. Мартинес в этом сезоне вообще хорошо не играет (Сперцян не прав), Йозуа Киммих... Вероятно, он не знает Кейна...))
При счете 5:3, матч, по решению президента ФИДЕ Ф.Компаманеса был прерван и перенесен на осень...
А теперь вопрос: так кто-же отсебятину городит?!
От себя добавлю, что в США поддерживали Каспарова, ввиду его еврейских корней, ну а в СССР- поддерживали, и открыто Карпова, несмотря на то, что играли граждане одной страны.
При счете 5:3, матч, по решению президента ФИДЕ Ф.Компаманеса был прерван и перенесен на осень...
А теперь вопрос: так кто-же отсебятину городит?!
От себя добавлю, что в США поддерживали Каспарова, ввиду его еврейских корней, ну а в СССР- поддерживали, и открыто Карпова, несмотря на то, что играли граждане одной страны.
Точно, трудно не согласиться!!! Или футболист Джаркаефф- большой талант.
Точно, трудно не согласиться!!! Или футболист Джаркаефф- большой талант.
Много кого ещё можно вспомнить)
К примеру: Гарри Каспаров, сильнейший шахматист! Для меня он был лучшим всегда.
Много кого ещё можно вспомнить)
К примеру: Гарри Каспаров, сильнейший шахматист! Для меня он был лучшим всегда.
Но его пока не спрашивали.
Но его пока не спрашивали.
И разных амплуа.
И разных амплуа.