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Сперцян: «Лучший игрок за всю историю футбола – Лионель Месси»

сегодня, 13:23

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о лучших футболистах мира.

Лучший игрок за всю историю футбола – Лионель Месси. Лучший игрок прямо сейчас – Мохамед Салах. Лучший игрок Бундеслиги – Йозуа Киммих. Лучший игрок Ла Лиги – Джуд Беллингем.

Лучший игрок Серии А – Лаутаро Мартинес. Лучший игрок РПЛ – Джон Кордоба. Лучший игрок армянской лиги – Огнен Чанчаревич.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:54
Вы правы. Приношу извинения.
Capral
Capral ответ 69Haya96 (раскрыть)
сегодня в 18:50, ред.
Последний раз, Арарат блеснул весной 1976г., в борьбе за чемпионство с московским Динамо, а после этого, вплоть до распада СССР- никак себя не проявил...
69Haya96
69Haya96
сегодня в 18:47
Интересно, что после таких футболистов (Арарате-73) они не смогли создать хорошую футбольную традицию... Мхитаряну повезло, потому что он учился в зарубежных академиях, если я не ошибаюсь, во Франции. А другие — просто ноль.
Capral
Capral ответ 69Haya96 (раскрыть)
сегодня в 18:41
Вы всё правильно сказали. Оганесян известный футболист, очень техничный, как и большинство армянских футболистов. Но в Арарате-73 был собран, просто гениальный состав!!! Один только Иштоян чего стоил, да разве только он!!!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:38
Я эту историю знал еще и потому, что одноклассник жил в США, и как-то привез журнал "Америка", где подробно было описано про все ньюансы того матча, о котором, мало рассказывали в советской печати...
69Haya96
69Haya96 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:37
Да, именно так, по поводу Хорена это мое субъективное мнение.
Capral
Capral ответ 69Haya96 (раскрыть)
сегодня в 18:35
Если по большому счету, то весь чемпионский "Арарат"-73 можно было назвать лучшим, среди всех армян!!!!!!! Там играли технари- не хуже, чем в тбилисском Динамо!!!
69Haya96
69Haya96
сегодня в 18:32
На самом деле, Хорен Оганесян был лучшим с точки зрения таланта (техники), самый титулованный армянский футболист - Мхитарян. У Мхитаряна просто были хорошие связи, и его лучшие годы пришлись не на эпоху СССР. А у Хорена Оганесяна не было достаточных связей, чтобы построить карьеру в Европе. Все дело в эпохах. Просто хотел упомянуть, что был еще такой футболист, как Хорен, который играл за сборную СССР, и за Арарат. И его мать не работала в УЕФА...

Ну а что касается остальных. Некоторые предпочитают дисциплину - тогда Роналду, некоторые предпочитают прирожденный дриблинг - Месси. И цифровая статистика не всегда показывает всю правду. И спор о том, кто лучший всех времен, — дело субъективное.

О других даже говорить не хочу... Ах да... Салаха можно похвалить за его стабильную игру в Премьер-лиге, и за игру в этом сезоне. Мартинес в этом сезоне вообще хорошо не играет (Сперцян не прав), Йозуа Киммих... Вероятно, он не знает Кейна...))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:26
Да не за что Виктор!Просто решил себя проверить и слазил в Вики! Я помнил что Карпов вел а вот счет толком нет! А тут ты вспомнил про 5-0 что каспаров летел и вот человек взьерепенился!Ну ты понял почему)))Дальше не полезу)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:23
Да, Дружище, совсем забыл, конечно- он ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:19, ред.
Спасибо, Володя!!! Всё именно так и было- сначала Карпов вел 5:0, затем, Каспаров три партии отыграл и начались беспрерывные ничьи...
При счете 5:3, матч, по решению президента ФИДЕ Ф.Компаманеса был прерван и перенесен на осень...

А теперь вопрос: так кто-же отсебятину городит?!
От себя добавлю, что в США поддерживали Каспарова, ввиду его еврейских корней, ну а в СССР- поддерживали, и открыто Карпова, несмотря на то, что играли граждане одной страны.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:47, ред.
Не согласен)...самый лучший из армян это Фрунзик Мкртчян...
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:19
Карпов уверенно захватил лидерство и после 9 партий вёл в счёте — 4:0. После 17 ничьих он выиграл 27-ю партию, и счёт стал 5:0. Википедия))
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 17:12
Ну не Вам же одному это знать! И то что умер к сожалению от цирроза печени и без средств к существованию! Просто зачем здесь это все! Есть инет и все можно узнать
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:52
А вы знали, что у Гарринчи левая нога была короче правой на 6 см ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:29
Соглашусь только с лучшим игроком армянского футбола. Все остальные - личности подозрительные и доверия не вызывают.
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:09
Мне брат показывал видео с Гарринча! Бесподобные финты!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:07
Привет Виктор! Согласен с тобой!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:09
А с каких это пор Сперцян стал экспертом по истории футбола? А может для него история футбола началась в двадцать первом веке? Тогда ему стоит посмотреть, как играли Пеле и Марадона. Сомневаюсь, что Эдуард слышал о Гарринче - видео с его финтами можно найти в Интернете. Лично мне становится тоскливо, когда Месси называют лучшим футболистом в истории, я видел более сильных игроков.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 14:52
Не.. Главный "спец" по "лучшим" в Насре.. Однозначно.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:27
Вспоминаю, как он с Карповым мучился на ЧМ. Сыграли, если не ошибаюсь около 50-ти партий, одни ничьи. Тогда играли до шести побед. Карпов вел 5:0, потом Каспаров выиграл три, и после этого начались изнурительные ничьи, пока не приняли решение закончить эту комедию.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 14:15
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:14
Моё Почтение!!!
Точно, трудно не согласиться!!! Или футболист Джаркаефф- большой талант.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:12
Доброго дня
Много кого ещё можно вспомнить)
К примеру: Гарри Каспаров, сильнейший шахматист! Для меня он был лучшим всегда.
112910415
112910415
сегодня в 14:03
Месси считает лучшим игроком РПЛ Эдуарда Сперцяна !
Но его пока не спрашивали.
Grimexo
Grimexo
сегодня в 14:03
У каждого свое мнение, у Сперцяна оно свое.
Вещий
Вещий
сегодня в 13:58
Все в кучу сгреб.... или то что пришло на ум...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:53
Привет, Володя!!!
И разных амплуа.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:51
Как можно сравнивать игроков разных времен!Всегда задаюсь этим вопросом!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:49, ред.
Как раньше говорили:"Самый лучший из армян- наш, Армен Джигарханян"!!!
Гость
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