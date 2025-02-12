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В Грузии может состояться турнир с участием России, Аргентины и Бразилии

вчера, 20:12

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал источнику о возможном проведении в Грузии товарищеского турнира с участием национальных команд России, Бразилии и Аргентины.

Я очень надеюсь на то, что в 2025 году российские и грузинские футболисты сыграют друг с другом! Многие болельщики и журналисты поддержали идею проведения товарищеского матча. И у меня есть информация, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины. Мои знакомые мне сообщили, что есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Не знаю, насколько это правда, но такое желание есть. Это было бы грандиозное событие.

Сборные России и Грузии играли между собой три раза. 30 мая 1998 года товарищеский матч завершился со счётом 1:1, 30 апреля 2003-го грузины победили (1:0) в поединке отборочного турнира к чемпионату Европы, а 11 октября российские футболисты выиграли 3:1.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:12
...одно дело мнение грузина, бывшего советского грузина, проведшего всю свою сознательную жизнь в Москве и положение
вещей сейчас и позицию руководства Грузии,отнюдь не совсем
"дружескую" .....! Блажен,кто верует....!!!
5z9nscud9qp6
5z9nscud9qp6
вчера в 21:44
Такой турнир из области фантастики
pq9s5jx5ex8c
pq9s5jx5ex8c
вчера в 21:42
Маловероятный факт, что-то фантастическое.
Foxes
Foxes
вчера в 21:32
Бред сивой кобылы!
KSY24
KSY24
вчера в 20:42
Блеф
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:36
что-то мало верится в это
Сп62
Сп62
вчера в 20:30
Наивное желание.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:25
Да не будет этого турнира. Турнир может и будет, но явно без участия Бразилии и Аргентины.
drug01
drug01
вчера в 20:19
Это будет просто сказка! Диалог пошел!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:19
Все бы хорошо, но есть одно НО ... слово "может"...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:19
возможно, будет турнир из бывших звезд этих сборных.
но не действующих игроков, и так календарь плотно забит матчами и турнирами
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 20:19
Мне кажется, что одна из команд в этом списке лишняя. Бразилия что ли. 🤔
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