В Грузии может состояться турнир с участием России, Аргентины и Бразилии

Бывший вратарь сборной СССР рассказал источнику о возможном проведении в Грузии товарищеского турнира с участием национальных команд России, Бразилии и Аргентины.

Я очень надеюсь на то, что в 2025 году российские и грузинские футболисты сыграют друг с другом! Многие болельщики и журналисты поддержали идею проведения товарищеского матча. И у меня есть информация, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины. Мои знакомые мне сообщили, что есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Не знаю, насколько это правда, но такое желание есть. Это было бы грандиозное событие.