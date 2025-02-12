В Грузии может состояться турнир с участием России, Аргентины и Бразилии

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал источнику о возможном проведении в Грузии товарищеского турнира с участием национальных команд России, Бразилии и Аргентины.
Я очень надеюсь на то, что в 2025 году российские и грузинские футболисты сыграют друг с другом! Многие болельщики и журналисты поддержали идею проведения товарищеского матча. И у меня есть информация, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины. Мои знакомые мне сообщили, что есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Не знаю, насколько это правда, но такое желание есть. Это было бы грандиозное событие.
Сборные России и Грузии играли между собой три раза. 30 мая 1998 года товарищеский матч завершился со счётом 1:1, 30 апреля 2003-го грузины победили (1:0) в поединке отборочного турнира к чемпионату Европы, а 11 октября российские футболисты выиграли 3:1.
вещей сейчас и позицию руководства Грузии,отнюдь не совсем
"дружескую" .....! Блажен,кто верует....!!!
вещей сейчас и позицию руководства Грузии,отнюдь не совсем
"дружескую" .....! Блажен,кто верует....!!!
но не действующих игроков, и так календарь плотно забит матчами и турнирами
но не действующих игроков, и так календарь плотно забит матчами и турнирами