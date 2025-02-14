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Слот: «После 97 минут казалось, что мы потеряли два очка»

вчера, 12:31
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал удаление в матче с «Эвертоном».

Я уважаю принятое арбитром решение и не считаю нужным вдаваться в детали. Несмотря на то, что было добавлено 5 минут ко второму тайму, в итоге игра продлилась на 8 минут. В этот период произошло множество событий, которые вызвали у меня сильные эмоции. Оглядываясь назад, я понимаю, что поступил бы иначе. Надеюсь, в будущем я буду действовать более взвешенно. После финального свистка мне показалось, что мы потеряли два очка. Однако на протяжении всего матча я не ощущал уверенности в нашей победе. Считаю, что ничья стала справедливым исходом встречи. Тем не менее, после 97 минут казалось, что мы потеряли два очка.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:35
Интересно будет, как сложится его судьба после того, как Ливерпуль будут покидать игроки и приходить новые. Как не крути, Клопп оставил ему сильную и сыгранную команду с лидерами в клубе, сейчас главное было не сломать то, что исправно работает годами.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:05
Держись Арне!!! впереди еще много валидольных моментов будет ..
e3z5pmx5wrwj
e3z5pmx5wrwj
вчера в 13:55
Ну потерял и потерял, нервы надо лечить
112910415
112910415
вчера в 13:14
поздно пить Боржоми !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:40
Успокоился уже и теперь решил деликатно высказаться
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:39
Ясно песня что потеряли... и Арсеналу надежду дали.
Гость
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