Слот: «После 97 минут казалось, что мы потеряли два очка»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал удаление в матче с «Эвертоном».

Я уважаю принятое арбитром решение и не считаю нужным вдаваться в детали. Несмотря на то, что было добавлено 5 минут ко второму тайму, в итоге игра продлилась на 8 минут. В этот период произошло множество событий, которые вызвали у меня сильные эмоции. Оглядываясь назад, я понимаю, что поступил бы иначе. Надеюсь, в будущем я буду действовать более взвешенно. После финального свистка мне показалось, что мы потеряли два очка. Однако на протяжении всего матча я не ощущал уверенности в нашей победе. Считаю, что ничья стала справедливым исходом встречи. Тем не менее, после 97 минут казалось, что мы потеряли два очка.