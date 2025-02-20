Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2024/2025

В Испании опасаются, что сезон Ла Лиги будет прерван из-за протеста судей

сегодня, 09:24

В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) опасаются, что «судьи могут остановить розыгрыш чемпионата, если напряженность продолжит расти».

Хотя среди судей пока не наблюдается единого мнения о необходимости таких радикальных мер, они всё же жалуются на давление и притеснения со стороны различных сил.

Президент RFEF Рафаэль Лусан, возвращаясь из визита в Марокко, планирует встретиться с президентом технического комитета судей (CTA) Луисом Мединой Канталехо для того, чтобы попытаться снизить уровень напряжённости.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с as.com
Лукман о словах Гасперини: «Вызывает чувство глубокого неуважения»
Вчера, 19:19
Ла Лига пожаловалась на «Барсу» из-за сделки по продаже VIP-мест
18 февраля
«Реал» может уйти из Ла Лиги в другой европейский чемпионат
17 февраля
В Катаре пригрозили выводом инвестиций из ПСЖ
13 февраля
Президента ПСЖ Аль-Хелаифи обвинили в злоупотреблении полномочиями
13 февраля
Беллингем может понести наказание за нецензурную лексику в адрес судьи
11 февраля
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:05
потерпеть надо арбитрам
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:10
Пусть Перес успокоит своих друзей))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:02
Ой, вы посмотрите какие несчастные и обиженные судьи, давление видете ли на них оказывают. Что не нравиться, что RMTV на весь мир транслирует ваши косяки. А не пытались работать нормально, и судить объективно? Любой протест со стороны судей - это в первую очередь нарушение регламента Ла Лиги, за чем сразу же должно последовать отстранение нарушителей со штрафами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 