В Испании опасаются, что сезон Ла Лиги будет прерван из-за протеста судей

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сегодня, 09:24

В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) опасаются, что «судьи могут остановить розыгрыш чемпионата, если напряженность продолжит расти».

Хотя среди судей пока не наблюдается единого мнения о необходимости таких радикальных мер, они всё же жалуются на давление и притеснения со стороны различных сил.

Президент RFEF Рафаэль Лусан, возвращаясь из визита в Марокко, планирует встретиться с президентом технического комитета судей (CTA) Луисом Мединой Канталехо для того, чтобы попытаться снизить уровень напряжённости.