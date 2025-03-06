Хусанов признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале

Защитник Абдулкодир Хусанов признан лучшим игроком «Манчестер Сити» по итогам февраля.
В голосовании он обошёл Эрлинга Холанда и Йошко Гвардиола.
Защитник Абдулкодир Хусанов признан лучшим игроком «Манчестер Сити» по итогам февраля.
В голосовании он обошёл Эрлинга Холанда и Йошко Гвардиола.
Кто там за него голосовал ? Обкуренные ?! Ну если только...
P.S. Один Гвардиол играл у Сити на уровне в феврале. И разок египтянин Мармуш стрельнул с Каслом. Остальные там все лежали по полной...
Кто там за него голосовал ? Обкуренные ?! Ну если только...
P.S. Один Гвардиол играл у Сити на уровне в феврале. И разок египтянин Мармуш стрельнул с Каслом. Остальные там все лежали по полной...