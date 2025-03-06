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Хусанов признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале

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Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:34
Да ладно тебе, парень очень много подчищал. Да не без косяков, но в целом надежно играет в обороне.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 21:53
Ба пеш Хусанов
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:52
Походу весь Узбекистан голосовал.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:29
Докатились Манчестер Сити что у них никого лучше Хусанова нет, который не то чтобы блеснул талантами
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:53, ред.
Февраль для Хусанова был неудачный. Из под него забивал Мбаппе в ЛЧ и Собослай в АПЛ.
Кто там за него голосовал ? Обкуренные ?! Ну если только...

P.S. Один Гвардиол играл у Сити на уровне в феврале. И разок египтянин Мармуш стрельнул с Каслом. Остальные там все лежали по полной...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:51
хороший отрезок провел за эти пару месяцев для новичка АПЛ, который еще не освоился в команде Гвардиолы, но в защите лучший из всех.
и не сломался после ужасного матча с Челси.
молодец.
Гость
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