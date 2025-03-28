Игрок «Астон Виллы» вошёл в совет директоров Евро-2028

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сегодня, 00:34

Защитник «Астон Виллы» вошёл в состав совета директоров чемпионата Европы 2028 года, которому поручена организация турнира.

Евро-2028 пройдёт в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Игрок немедленно приступит к своей новой роли, параллельно продолжая выступать за бирмингемскую команду. Он присоединится к председателю совета директоров Дебби Хьюитт в организации соревнования вместе с футбольными ассоциациями каждой принимающей страны.

Адвокат Сьюзан Ахерн, которая специализируется на арбитраже, регулировании и спортивном праве, и Алан Стюарт, бывший финансовый директор розничных сетей Tesco и Marks & Spencer, составляют список из трёх независимых неисполнительных директоров вместе с футболистом.

Мингс не в первый раз будет играть важную роль за пределами поля. Ранее он помогал принцу Уильяму в благотворительном проекте по оказанию помощи бездомным.