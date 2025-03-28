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Клопп: «Роналду добился всего, он может завершить карьеру в любой момент»

вчера, 13:29

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Криштиану добился всего, он может завершить карьеру в любой момент. Месси ещё многое предстоит выиграть в футболе.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:16
Роналду образец для любого игрока. В 40 лет даже не перестает пахать. Думаю в мире не было игрока, который настолько долго и усердно работал над собой. Ведь он долларовый миллиардер, казалось бы - заверши карьеру, отпусти пузо, и наслаждайся жизнью. Нет, он еще тренируется
Asper
Asper
вчера в 15:44
Нихрена себе он набросил на вентилятор прям лопатой 😂
youtomee
youtomee ответ fvursr2b5h55 (раскрыть)
вчера в 15:19, ред.
а Роналду прям хорошеет с каждым годом...Все сдают, когда возраст 35+
885tza8aeq9w
885tza8aeq9w
вчера в 15:08
Никуда он не уйдет, без такой жизни он зачахнет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:03
«Месси ещё многое предстоит выиграть в футболе» – Юрген, ты о чём??? 😄😄😄
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:31, ред.
Клопп красавчик, знатно потроллил дырявого гея-нарцисса!!!
Дырявый всё, что мог выиграл и больше ему ничего не светит, он так и не станет чемпионом мира, а Месси выиграв всё, что можно в футболе ещё перспективен.
Клоппу зачёт!!!
Как бы не восхвалял сам себя нарцисс он знает и это его гложет, что Месси лучше его.
qb2wq4h9rwun
qb2wq4h9rwun
вчера в 14:19
Обскакать Месси - его главная задача.
fvursr2b5h55
fvursr2b5h55
вчера в 13:58
Думаю Роналду дольше будет играть, Месси уже тихонько сдаёт
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:55, ред.
Не, ещё около 70 голов до 1000, огромный соблазн наверняка набить этот личный рекорд, мало мне кажется кто устоит перед таким и уйдёт когда осталось то в принципе не много от общего числа, хотя 70 голов это огого как много в принципе, для среднестатистического хорошего форварда это сезона три ещё
протон
протон
вчера в 13:39
Не могу найти хештег "Нашел ошибку" но заголовок думаю с ошибкой.
Клопп: «Роналду добился всего, он завершитЬ карьеру в любой момент»
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30
Правильно,достиг всего,своими ногами !!!
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