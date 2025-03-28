Клопп: «Роналду добился всего, он может завершить карьеру в любой момент»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
Криштиану добился всего, он может завершить карьеру в любой момент. Месси ещё многое предстоит выиграть в футболе.
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
Криштиану добился всего, он может завершить карьеру в любой момент. Месси ещё многое предстоит выиграть в футболе.
Дырявый всё, что мог выиграл и больше ему ничего не светит, он так и не станет чемпионом мира, а Месси выиграв всё, что можно в футболе ещё перспективен.
Клоппу зачёт!!!
Как бы не восхвалял сам себя нарцисс он знает и это его гложет, что Месси лучше его.
Дырявый всё, что мог выиграл и больше ему ничего не светит, он так и не станет чемпионом мира, а Месси выиграв всё, что можно в футболе ещё перспективен.
Клоппу зачёт!!!
Как бы не восхвалял сам себя нарцисс он знает и это его гложет, что Месси лучше его.
Клопп: «Роналду добился всего, он завершитЬ карьеру в любой момент»
Клопп: «Роналду добился всего, он завершитЬ карьеру в любой момент»