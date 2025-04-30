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«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

вчера, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью против «Интера» (3:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 21-й минуте Дензел Думфрис удвоил преимущество миланского клуба. На 24-й минуте Ламин Ямаль отыграл один гол. На 38-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт. На 64-й минуте Дензел Думфрис оформил дубль. На 65-й минуте случился автогол вратаря «Интера» Янна Зоммера — после дальнего удара Рафиньи мяч отскочил от перекладины и угодил в швейцарского голкипера, после чего оказался в воротах.

Ответный матч между клубами состоится 6 мая.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 14:07
Где посмотреть матч в записи кто знает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:05, ред.
Еще вчера не было ВАР... Ну и ?
Еще вчера Марадона, Анри и хренова куча народа забивала голы руками... Ещё вчера ломали игроков за не понюх табака. Ещё вчера из-за километровых офсайдов загорались цифры на табло...

Что ещё из в ч е р а ты назовёшь "Футболом" ?)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:52
Эта философия отдает дань уважения ЛЧ, да и футболу вцелом. Ещё вчера не было ВАР, а сегодня уже все с рулетками офсайды измеряют и тыкают нововведениями. А если завтра введут новый ВАР со спутника и будут измерять миллиметры?
Никогда в футболе не решали миллиметры, и люди в кабинках, всё решается на поле игроками.
Если гол забит с преимуществом,благодаря возможному нарушению правил, то это не означает отмену гола, это должно быть на усмотрение судьи, как и в случае с пенальти, но не линию проводить как оно вздумается.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:30, ред.
С такой философией тогда на пацанов во дворе надо глядеть, а не на ЛЧ по ящику...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:19
Я остаюсь при своем мнении, и пусть нас рассудит история...)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:17
Не больше остальных
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:17
Так уже вскрывались. Но я акцент на эффект делаю - мало вскрываются, а если и вскрываются, то по большей части в начале игры...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 13:12
Барселона ловит и тех и других. Поэтому и эффект такой.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:06
Это очень большое напряжение- офсайдные ловушки, как психологически, так и физически, особенно на финише сезона... Я всегда был за "чистильщика", но, если сейчас так не играют, значит риск ошибиться будет присутствовать всегда. У Флика- всё в одном, очень скомканная структура. Да Барсе не нужна опорная зона, ввиду высокой защиты.. Команда большую часть времени проводит в атаке, на половине поля соперника. Но эти офсайдные ловушки, обязательно вскроются классной командой соперника, вот увидишь...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:50, ред.
Очень рискованно, да. Но акцент немец на это делает в тренировочных условиях..., поэтому такие элементы оттачиваются жесточайше. Энергозатратная вещь, но эффект безусловно есть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:49
Ну нет, тут всё в кучу смешали, футбол более многогранен, чем подготовка и талант.
Футбол это не спринт, не гонка и никаких сантиметров он не признаёт.Офсайд это офсайд, и его обязаны, повторюсь, обязаны свистеть до гола, а если гол забит это уже высшее, что есть в футболе - нельзя отнимать, он уже на совести судьи или правил футбола. А отнимать гол из кабинки, чертя удобные той или иной стороне линии это уже мимо футбольного Бога.
Даже если в ворота моего клуба будут отменяться такие голы я всегда буду против. Если гол забит его надо засчитать
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:47
Ну, одно дело ловить в офсайдную ловушку напов, которых и пасёт линия обороны и совсем другое, когда латерали по флангам несутся.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:40
Спорить не буду, отчасти, ты прав, но всё это на тоненького и во многом зависит от соперника. Во 2-м тайме с Реалом, это уже не помогло, также, как и вчера, во второй половине игры...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:38
У Флика есть понятие игры в защите. Эта игра сводится к офсайдным ловушкам, куда весь сезон попадает Реал и все остальные... Не всегда это дело выгорает у Барсы, но ооочень часто.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:36
Про пеналь неназначенный я не помню уже. А вот Мотту бы не удалили в эпоху ВАР. Но и был спорный момент в Милане, возможно, Милито из офсайда забивал свой гол.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 12:34
Да, путаю. Всё как ты сказал - верно.
Но про неназначеныый пеналь в ворота Интера помню точно. Значит это было в Барселоне.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:32
Моя позиция - если в момент касания игроком своим нападающий хоть на сантиметр, но ближе к воротам, отмена гола. Что совпадает с правилами. И я за запрет отмазок. Еслипроигравший начинает говорить, что это изза травм, спада в форме, плохих условий перед матчем, удачи, судейства, нарушения правил, нехвата денег - то дисквалификация. Команда должна понять, что она проигрывает изза двух вещей - 1.плохих либо недостаточных занятий 2.меньшего природного таланта
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:26
Там были две левые пенки. Что тоже не мало, больше ничего не было
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 12:26
Про какой год говоришь? Если сезон 2009-10, то там было всё как я сказал. Матч в Милане 3-1 в пользу Интера. В Барселоне 1-0 Барса выиграла.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 12:24
Первый матч был в Барселоне. Каталонцы выиграли 3:1.
Ответка в Милане. Интер выиграл 2:0.
Capral
Capral ответ дурман (раскрыть)
сегодня в 12:19
А у Флика есть понятие игра в защите? И это тем более странно, что немец, так равнодушно и легковесно смотрит на это...
Capral
Capral
сегодня в 12:16
Сенатов, лучше без крови, если можно. Как сказал однажды всеми любимый Д.Банионис:"Не терплю крови"...
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:15
Да.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 12:15
Вопрос не в тему... Ник имеет отношение к Отверженным ?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:15, ред.
Что-то по моему ты путаешь. Интер в гостях не забивал Барсе. Дома тогда 3-1 выиграли и 1-0 проиграли нерадзури на выезде, когда Бускетс кривлялся и Мотта был удалён. И матч в Милане был первым, а в Барселоне ответка.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:13
Моя позиция по офсайдам неизменна - в пользу атакующей команды и быть футболу.
Я против отмены голов и против назначения пенальти, хорошо, что вторых вчера не было.
Вспомните как Барса прошла ПСЖ Эмери с помощью айтекина, там были и офсайды и левые пенальти, засчитали всё барсе
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:10
Увы, не могу припомнить, мне тогда и Интер был не мил своей безобразной игрой и грубостями.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:09
Был бы тогда ВАР, Тьяго Мотту бы не удалили.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:08
Согласен со всем, кроме офсайда. Линиюнельзя нарисовать, игрок либо в офсайде, либонет. Этокак тест на беременность
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:04, ред.
Исторически судится в пользу Барсы ??!!
А ты не забыл как в 2010-м Барсу прокатили с пенальти в ворота Интера в ответке 1/2 в Милане? После чего нерадзурри лишь за счёт правила выездного гола в гостях в финал попали.
Был бы тогда Вар, поставили бы пенальти в ворота Интера, и в финале с Баварией играла бы Барселона.
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