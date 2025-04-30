«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

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вчера, 23:55

«Барселона» сыграла вничью против «Интера» (3:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 21-й минуте Дензел Думфрис удвоил преимущество миланского клуба. На 24-й минуте Ламин Ямаль отыграл один гол. На 38-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт. На 64-й минуте Дензел Думфрис оформил дубль. На 65-й минуте случился автогол вратаря «Интера» Янна Зоммера — после дальнего удара Рафиньи мяч отскочил от перекладины и угодил в швейцарского голкипера, после чего оказался в воротах.

Ответный матч между клубами состоится 6 мая.