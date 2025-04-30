«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла вничью против «Интера» (3:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 21-й минуте Дензел Думфрис удвоил преимущество миланского клуба. На 24-й минуте Ламин Ямаль отыграл один гол. На 38-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт. На 64-й минуте Дензел Думфрис оформил дубль. На 65-й минуте случился автогол вратаря «Интера» Янна Зоммера — после дальнего удара Рафиньи мяч отскочил от перекладины и угодил в швейцарского голкипера, после чего оказался в воротах.
Ответный матч между клубами состоится 6 мая.
Ощущение того , что не дожали бесит , но что поделать.
А с угловыми реально были флешбеки , каждая подача -гол.
Так в защите играть нельзя. 3 удара в створ 3 пропущенных.
А так супер матч , Ямаль золото , Кунде здоровья.
Рафа может играть лучше, последние матчи он играет не на своем уровне
Ощущение того , что не дожали бесит , но что поделать.
А с угловыми реально были флешбеки , каждая подача -гол.
Так в защите играть нельзя. 3 удара в створ 3 пропущенных.
А так супер матч , Ямаль золото , Кунде здоровья.
Рафа может играть лучше, последние матчи он играет не на своем уровне
Интер показал более скромный футбол, но при этом не менее эффективный. И если бы не сантимитровый офсайд в отменённом голе в конце матча, то могли бы и увезти победу с Монтжуика. Хотя в конце матча видно было, что подопечные Индзаги сильно "наелись" и уже очень тяжело двигались по полю. Максимально тянули время в каждом эпизоде и играли откровенно на вынос. Но они всё же сделали очень хороший для себя результат перед домашней игрой. А дома Интер очень уверенно играет.
Думаю через неделю нас ждёт не менее захватывающее зрелище, так как результат этого матча не даёт перевес ни одной из команд. Хотя у Интера и будет преимущество родных трибун. В любом случае матч точно не будет скучным, а это главное для болельщиков!
Интер показал более скромный футбол, но при этом не менее эффективный. И если бы не сантимитровый офсайд в отменённом голе в конце матча, то могли бы и увезти победу с Монтжуика. Хотя в конце матча видно было, что подопечные Индзаги сильно "наелись" и уже очень тяжело двигались по полю. Максимально тянули время в каждом эпизоде и играли откровенно на вынос. Но они всё же сделали очень хороший для себя результат перед домашней игрой. А дома Интер очень уверенно играет.
Думаю через неделю нас ждёт не менее захватывающее зрелище, так как результат этого матча не даёт перевес ни одной из команд. Хотя у Интера и будет преимущество родных трибун. В любом случае матч точно не будет скучным, а это главное для болельщиков!