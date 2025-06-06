Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЧемпионат мира 2026

Сборная Узбекистана получила награды от президента за выход на ЧМ-2026

вчера, 17:29

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев наградил членов национальной сборной почётными званиями, орденами и медалями за выход на чемпионат мира 2026 года. Сборная страны впервые в истории сыграет на мундиале.

Званием «Гордость Убзекистана» награждены главный тренер Тимур Кападзе и футболисты. Орден «За бескорыстные заслуги» получил первый заместитель президента Ассоциации футбола Равшан Ирматов. Орденом Дружбы отмечены члены тренерского штаба, а также начальник научно-образовательного и методического отдела Ассоциации футбола и специалист по работе с болельщиками отдела сборных команд.

Кроме того, различные награды получили другие сотрудники национальной сборной.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноРафинья — лучший игрок Ла Лиги в прошедшем сезоне
Вчера, 16:24 Фото
ОфициальноАгкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре» по версии болельщиков
Вчера, 14:36
Бекхэм будет удостоен рыцарского звания
Вчера, 12:24
ОфициальноЯмаль — лучший игрок матча полуфинала Лиги наций Испания — Франция
Вчера, 00:14 Фото
ОфициальноМесси признан лучшим игроком МЛС по итогам мая
05 июня Фото
ОфициальноЛа Лига назвала лучшего молодого игрока сезона
05 июня
Сортировать
Все комментарии
Михаил Самаров 1
Михаил Самаров 1 ответ Тень 20 (раскрыть)
вчера в 23:54
А при чём тут ФИФА,они вышли со второго места,вот третьи команды проведут матчи между собой
eleven LC
eleven LC ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:56
Кумыс это больше Казахастан
В Узбекистане любят айран и чай
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:39
Узбекам хвала.. мололцы...!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:20
Парни молодцы, заслужили свои награды...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:57
Не ну а что... миска плова , кумыс и нечего было на ордена тратиться...:)))
Тень 20
Тень 20
вчера в 17:34
Не их награждать надо, а ФИФА))) Зв увеличение количества участников!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:34
Заслуженные заработанные награды ещё бы премию надо дать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 