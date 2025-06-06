Сборная Узбекистана получила награды от президента за выход на ЧМ-2026

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вчера, 17:29

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев наградил членов национальной сборной почётными званиями, орденами и медалями за выход на чемпионат мира 2026 года. Сборная страны впервые в истории сыграет на мундиале.

Званием «Гордость Убзекистана» награждены главный тренер и футболисты. Орден «За бескорыстные заслуги» получил первый заместитель президента Ассоциации футбола Равшан Ирматов. Орденом Дружбы отмечены члены тренерского штаба, а также начальник научно-образовательного и методического отдела Ассоциации футбола и специалист по работе с болельщиками отдела сборных команд.

Кроме того, различные награды получили другие сотрудники национальной сборной.