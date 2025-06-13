Карпин стал главным тренером московского «Динамо»

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вчера, 22:29

Новым главным тренером московского «Динамо» назначен . Об этом было объявлено в эфире телевизионной игры «Что? Где? Когда»? на Первом канале. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Специалист также возглавляет сборную России.