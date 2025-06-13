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Карпин стал главным тренером московского «Динамо»

вчера, 22:29

Новым главным тренером московского «Динамо» назначен Валерий Карпин. Об этом было объявлено в эфире телевизионной игры «Что? Где? Когда»? на Первом канале. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Специалист также возглавляет сборную России.

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Все комментарии
всё продинамил
всё продинамил ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 14:34
Или "Слабое звено"...
Gotlib
Gotlib ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 14:16, ред.
Динамо нужен тренер, который сможет настроить команду
на самоотдачу, сможет находить нужные слова, чтобы мотивировать биться до конца и побеждать. Таких тренеров немного, но думаю, что Карпин неплохой вариант.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:08
А теперь уважаемые Знатоки, чёрный ящик !!!
Этот человек не является уроженцем страны сборную которой тренирует....
Этот тренер не имеет титулов в РПЛ...
Он был капитаном Сборной по пляжному футболу....
Этот "Великий Совместитель" может работать в клубе и Гендиром и Тренером....работать и в клубе и в сборной одновременно....
Гол этого игрока помог ушатать Францию в матче в котором Зидан,Лизаразю и прочие Тюрамы поняли что они шпана неумелая.....

Кто в Чёрном ящике ??????????
Иван Плотников
Иван Плотников
сегодня в 10:18, ред.
Пудель в Динамо - век, как минимум, не видать трофеев🌝
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 09:48
Что это у Карпина в Спартаке не получилось?
Спартак играл хорошо, а не получилось у него с руководством( Федун и его подруга).
Лишнего говорить не надо, уважаемый.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 09:39
Крайне неоднозначное назначение. Все-таки Карпин спартаковец...
Capral
Capral
сегодня в 09:26, ред.
Ого, смотрю, сколько недоброжелателей у этого назначения. Меня невозможно, немыслимо обвинить в любви к команде ВТБ, но я, приветствую это назначение стоя!!!!!!!
Вполне возможно, что у Карпина ничего не получится в Динамо. Он не топ тренер и не гений, никто, сейчас гарантию не даст. Но то, что этот переход самый интригующий и знаковый на фоне всего, мало интересного российского футбола- факт неоспоримый.
Я думаю, что у Карпина получится, есть предчувствие...
Единственное, что хотелось бы пожелать, чтобы руководство не мешало работать и не подгоняло тренера, требуя мгновенных результатов. Валерий Георгиевич - человек непростой, с характером, требует к себе Уважения.
Даже у Бескова в Спартаке не всё сразу получилось...
cska1948
cska1948
сегодня в 09:02
Значит совмещать должности в Ростове и сборной страны для Карпина тяжело, а в ДМ и сборной легко?. И вы ждёте от Карпина революции в ДМ? Ну-ну...
Николай 1
Николай 1
сегодня в 09:02
Передача "Что?, где?, когда?" закончилась.
Началось трнсфер-шоу " Кого?, куда? и на Куя?"
Николай 1
Николай 1 ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 08:58
...и Динамо
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:41
Во всей этой ситуации крайним остался Ростов
Capral
Capral ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 07:50
До сих пор, ни один спартаковец Динамо на высокий уровень не вывел. Как то будет сейчас...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:59
Этот вундеркинд мог бы и Ростовом еще руководить, был бы первым тренером в истории находящимся у руля трех команд разом.
p34r88rwfd43
p34r88rwfd43
сегодня в 05:41
Сборную России он похоже больше уже не будет возглавлять.
zs6k8sr3wajd
zs6k8sr3wajd
сегодня в 05:12
Интересный этап в Динамо нас ожидает, все в ожидании чуда, но его может и не случиться
ОПС
ОПС
сегодня в 03:39
Вспоминается, как коренной динамовец Бесков возглавил спартак в его тяжелые годы и вывел на высочайший уровень. Остается надеяться, что спартаковец Карпин приведет Динамо к чемпионству.
Capral
Capral
сегодня в 00:20, ред.
Про скудный ум- в самую девятку,как говорил Незабвенный Г.Саркисьянц, потому что только скудный ум может сам себе ставить подобные вопросы. Вот так, иной раз читаешь некоторых товарищей и диву даешься, как можно, так однобоко и примитивно освещать футбол...

Так и хочется спросить: а что же теперь- и музыку не писать, и науку не развивать, и литературу похерить, ведь всё уже изучено, написано и прочтено? Ну и ну.

Так вот, дорогой товарищ, к твоему сведению, бить по воротам учит не тренер, этому учат в ДЮСШ, и технику тренер не подарит, она даётся Всевышним. А вот тактическим схемам, тренер научить может и должен- это его обязанность, если конечно- он не Личка и не шварц.
wxte23jaerfd
wxte23jaerfd
вчера в 23:56
Ясно одно, Динамо больше не будет участвовать в чемпионской гонке.
Vilar
Vilar
вчера в 23:33
Не в той игре объявили Карпина гл.тренером Динамо.
Надо было в игре "Пятеро на одного" или "Сто к одному". Интересно - отгадали бы?
112910415
112910415
вчера в 23:30
Что ж, пусть будет!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:28
Не знаю , чем Карпин убедил легендарный клуб , однако Динамо само сделало свой выбор. Лишь время подтвердит или опровергнет его правильность. Валера уже руководил большим клубом (Спартаком) в течении нескольких лет. Там у него не получилось, да и расстался он с народной командой очень плохо. Посмотрим, что получится из этого назначения.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:17, ред.
Никаких авансов Валерию Георгиевичу. Поживём - увидим. Мы всегда желаем удачи вновь назначаемому тренеру, пожелаем удачи и ему. Ну а как сложится у него работа в "Динамо", одному всевышнему известно. Если, конечно, он интересуется российским футболом.
Я своим скудным умом просто не представляю, что нового этот тренер, да и любой другой на его месте, привнесёт в игру команды, чтобы она стала конкурентоспособной. Игроки, что ли, техничнее станут ? Да нет же. Научит их точно бить по воротам ? Сомневаюсь в этом. Внедрит какие - то новые тактические схемы ? Увольте... всё уже давно придумано до него ( ,,," украдено до нас", "Операция Ы..." ).
Хотелось бы, конечно, поверить в успех команды с приходом нового тренера, но...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:12
Что? Где? Когда? ....
Эта передача стала официальным источником новостей РФС, ФК "Динамо"...?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:07
Вполне ожидаемое назначение ...интересно будет понаблюдать. Думаю , что динамо теперь реальный претендент на самые высокие места в турнирной таблице...
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 22:58
Интересно посмотреть будет
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:55
"Что , Где , Когда ?" - узнали ;- "Ну И ! " насколько это оправдано узнаем в последствии...)
particular
particular
вчера в 22:53
К амбициям одних добавились амбиции другого...
баск
баск
вчера в 22:51
Наконец-то объявили, а сколько кокетничали..))

Карпину добро пожаловать в Динамо, успехов и удачи в работе и по возможности поменьше зависеть от совмещения постов.
Capral
Capral
вчера в 22:48, ред.
Ну что же, Валерий Георгиевич- Удачи тебе- прежде всего, тренерской!!! Думаю, это значительный этап в твоей карьере. Сейчас, самое время доказать свою тренерскую состоятельность, и пусть тебе повезёт!!! Лично поболею за тебя!!! Не подведи!!!!!!!

p.s. многие известные специалисты были против назначения Карпина, многие сомневались в целесообразности такого решения. Но в том интрига и сюжет, подобного события. Развязка должна быть крутой...
KuznecSvarog
KuznecSvarog
вчера в 22:35
Вот это поворот ))
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