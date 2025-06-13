Карпин стал главным тренером московского «Динамо»

Новым главным тренером московского «Динамо» назначен Валерий Карпин. Об этом было объявлено в эфире телевизионной игры «Что? Где? Когда»? на Первом канале. Контракт рассчитан до лета 2028 года.
Специалист также возглавляет сборную России.
Новым главным тренером московского «Динамо» назначен Валерий Карпин. Об этом было объявлено в эфире телевизионной игры «Что? Где? Когда»? на Первом канале. Контракт рассчитан до лета 2028 года.
Специалист также возглавляет сборную России.
p.s. многие известные специалисты были против назначения Карпина, многие сомневались в целесообразности такого решения. Но в том интрига и сюжет, подобного события. Развязка должна быть крутой...
p.s. многие известные специалисты были против назначения Карпина, многие сомневались в целесообразности такого решения. Но в том интрига и сюжет, подобного события. Развязка должна быть крутой...