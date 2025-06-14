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«Наполи» заинтересован в Лукмане

вчера, 21:37

Итальянский «Наполи» хочет приобрести форварда Адемолу Лукмана у «Аталанты».

Как сообщает источник, в бюджете «Наполи» уже выделили средства на этот трансфер. «Аталанта» намерена выручить за 27-летнего игрока около 60 млн евро. Сам нигерийский нападающий стремится к новому профессиональному вызову и хочет играть в более амбициозном клубе, способном бороться за чемпионство и успешно выступать в Европе.

В 31 матче завершившегося сезона Серии А Лукман забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:24
Наполи хочет доминировать в Серии А, в ближайшие 5-6 лет наверное так и будет
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:48
В футболе Вы очень хорошо разбираетесь, это не обсуждается порою с вами поспорить сложно бывает, без сарказма говорю. Я думаю, Вы и на ставках будете хорошо играть. Я помню как то вы озвучивали что ставки не интересны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:46
Спасибо, теперь главное - не забыть. Хорошего вечера всем...
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:44
Хороший футболист, тем более серию А знает как свои пять пальцев.
2wgzzu9yr7qp
2wgzzu9yr7qp
вчера в 21:40
Лукман отлично смотрелся в прошедшем сезоне, он достоин топ клуба
Гость
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