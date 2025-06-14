«Наполи» заинтересован в Лукмане

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вчера, 21:37

Итальянский «Наполи» хочет приобрести форварда у «Аталанты».

Как сообщает источник, в бюджете «Наполи» уже выделили средства на этот трансфер. «Аталанта» намерена выручить за 27-летнего игрока около 60 млн евро. Сам нигерийский нападающий стремится к новому профессиональному вызову и хочет играть в более амбициозном клубе, способном бороться за чемпионство и успешно выступать в Европе.

В 31 матче завершившегося сезона Серии А Лукман забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов Английской Премьер-Лиги.