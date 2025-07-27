Арнаутович не сдержал слёз на первой пресс-конференции в «Црвене Звезде»

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вчера, 12:33

Нападающий «Црвены Звезды» не смог сдержать слёз на первой пресс-конференции после перехода в сербский клуб.

Причина оказалась в том, что несколько лет назад, когда форвард выступал за «Болонью», он пообещал своему тренеру , что однажды он сыграет за команду из Белграда. Три года назад Михайлович умер от лейкемии.

Арнаутович: