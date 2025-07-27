Арнаутович не сдержал слёз на первой пресс-конференции в «Црвене Звезде»

Нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович не смог сдержать слёз на первой пресс-конференции после перехода в сербский клуб.
Причина оказалась в том, что несколько лет назад, когда форвард выступал за «Болонью», он пообещал своему тренеру Синише Михайловичу, что однажды он сыграет за команду из Белграда. Три года назад Михайлович умер от лейкемии.
Арнаутович:
Он говорил мне об этом каждый день, когда мы были в «Болонье». Я здесь, потому что пообещал ему однажды надеть эту майку. Я пообещал Синише, что однажды перейду в «Црвену Звезду», и вот я здесь. Когда я приехал на стадион, за эти два дня я плакал больше, чем за всю свою жизнь.
Иногда казалось это за гранью футбола.
На пари попадал с центра поля в перекладину.
(Три попытки, с первой попал)
Иногда казалось это за гранью футбола.
На пари попадал с центра поля в перекладину.
(Три попытки, с первой попал)