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Агент Чернова подтвердил переговоры игрока с «Крыльями Советов»

вчера, 14:58

Владимир Кузьмичёв, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, прокомментировал интерес «Крыльев Советов» к футболисту.

Да, мы разговариваем с «Крыльями Советов». У них серьёзная заинтересованность в Никите. Точно нельзя говорить, что он не остаётся в «Спартаке». Мало ли. Но главный тренер на него не рассчитывает, а Никита хочет играть. Для профессионального игрока самое важное — находиться на поле. Исходя из этого, стараемся ему найти варианты, чтобы была игровая практика.

В минувшем сезоне Чернов провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге и сделал 1 голевую передачу.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:45
Самое печальное что из-за бездарного шарлатана тренера Спартак может потерять хорошего игрока с паспортом, хотя по всему место в Крыльях припасено для Литвинова, и это видят все у кого есть глаза
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 15:14
В самарском клубе у Никиты выше шансы стать игроком основы, и вполне возможно в целом ФК Крылья Советов ему подойдёт лучше чем Спартак Москва.
Гость
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