Агент Чернова подтвердил переговоры игрока с «Крыльями Советов»

, агент защитника «Спартака» , прокомментировал интерес «Крыльев Советов» к футболисту.

Да, мы разговариваем с «Крыльями Советов». У них серьёзная заинтересованность в Никите. Точно нельзя говорить, что он не остаётся в «Спартаке». Мало ли. Но главный тренер на него не рассчитывает, а Никита хочет играть. Для профессионального игрока самое важное — находиться на поле. Исходя из этого, стараемся ему найти варианты, чтобы была игровая практика.