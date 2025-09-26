Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:2 победили самарские «Крылья Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34), который ранее выступал за «Крылья Советов». У проигравших отличились Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).
Московское «Динамо» одержало третью гостевую победу подряд во всех турнирах, ранее бело-голубые обыграли «Оренбург» (3:1) в чемпионате и «Сочи» (4:0) в Фонбет — Кубке России по футболу. «Динамо» впервые в текущем сезоне одержало три победы подряд, с июня команду возглавляет Валерий Карпин. «Крылья Советов» одержали лишь одну победу в семи последних матчах чемпионата, подопечные Магомеда Адиева обыграли «Сочи» 14 сентября (2:0).
«Крылья Советов» находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. В активе бело-голубых стало 15 очков. В следующем туре самарский клуб 4 октября на выезде встретится с казанским «Рубином», московское «Динамо» в этот же день на своем поле сыграет против столичного «Локомотива».
Без валидола в концовке стандартно не обошлись.
Ну, и по традиции казах снова привёз, не говоря о том, что он весь матч не может выиграть верховое единоборство при простых забросах вперёд. Непонятно его наличие в основном составе.
Двигаемся дальше!
