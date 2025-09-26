Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ

1758905931

26 сентября 2025, 19:58

Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:2 победили самарские «Крылья Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34), который ранее выступал за «Крылья Советов». У проигравших отличились Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).

Московское «Динамо» одержало третью гостевую победу подряд во всех турнирах, ранее бело-голубые обыграли «Оренбург» (3:1) в чемпионате и «Сочи» (4:0) в Фонбет — Кубке России по футболу. «Динамо» впервые в текущем сезоне одержало три победы подряд, с июня команду возглавляет Валерий Карпин. «Крылья Советов» одержали лишь одну победу в семи последних матчах чемпионата, подопечные Магомеда Адиева обыграли «Сочи» 14 сентября (2:0).