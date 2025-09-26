  • Поиск
Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ

26 сентября 2025, 19:58
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:2 победили самарские «Крылья Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34), который ранее выступал за «Крылья Советов». У проигравших отличились Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).

Московское «Динамо» одержало третью гостевую победу подряд во всех турнирах, ранее бело-голубые обыграли «Оренбург» (3:1) в чемпионате и «Сочи» (4:0) в Фонбет — Кубке России по футболу. «Динамо» впервые в текущем сезоне одержало три победы подряд, с июня команду возглавляет Валерий Карпин. «Крылья Советов» одержали лишь одну победу в семи последних матчах чемпионата, подопечные Магомеда Адиева обыграли «Сочи» 14 сентября (2:0).

«Крылья Советов» находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. В активе бело-голубых стало 15 очков. В следующем туре самарский клуб 4 октября на выезде встретится с казанским «Рубином», московское «Динамо» в этот же день на своем поле сыграет против столичного «Локомотива».

Источник: itar-tass.com
smiliel
smiliel
вчера в 15:20
Всех с победой!
Но игры как не было, так и нет.
Я понимаю, что Осипенко и Зайнутдинов, любимчики Карпина. Но не до такой же степени! Из-за них постоянные привозы в свои ворота. В первом тайме Осипенко чуть не "исполнил Зайнутдинова". Эта же пара не смогли заблокировать удар при первом голе. При втором голе, на углу перед подачей Зайнутдинова крутили как хотели. А ещё один любимчик Карпина, Глебев, потерял своего опекаемого игрока при втором голе в наши ворота.
Матч с КС был идеальным для другого эксперимента. Отсутствовал Касерас. Так возьми выпусти вместо него Зайнутдинова, раз он универсальный! Тем более он любит атаковать. А в центр выпусти Маричаля. Нет, на край надо выпускать Кутицкого, ещё одного посредственного игрока.
Мне непонятно упорное желание Карпина сделать из Зайнутдинова центрального защитника. Ну не подходит он для этого! Слишком посредственный.
Ещё я бы подумал на счёт того, чтобы заменить Лунёва в рамке. Ну не выручает он. Сравните с тем же Песьяковым, который столько выручал, вытаскивал мячи даже после ударов с близкого расстояния.
Есть молодой, перспективный Расулов. Он неплохо показывает себя в матчах на кубок. Он может и напихать партнёрам, в отличие от "зомби" Лунёва.
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 12:41
Приветствую, Юрий!
Юрий, вы, как и любой непосвященный в дела команды человек, не можете, с полным основанием делать подобные заключения. Смотрите в корень, а именно. Посмотрите, как раскрылся Маричаль у Карпина. Человек, который еще недавно был в полном неадеквате и лyпил по своим воротам, сейчас, стал, по игре- ведущим ЦЗ команды. Макаров, который практически не играл у чеха, до своей травмы, проделовал важнейшую работу на поле. Не знаю, не берусь говорить за Миранчука, боюсь сглазить, но и он у Карпина начинает показывать неплохую игру... Так чем же Kарпин так плох?

И это при том, что Динамо играет фактически без ЦН, потому что Сергеев ничего не показывает, Тюкавин только после травмы, а Маухуб- нападающий, несколько однообразный и предсказуемый. Если вы ждете от Карпина яркого и поэтичного футбола, то этого не будет. У Карпина суховатый футбол, но организованный и дисциплинированный- это главное, что его характеризует. Пока, да, не всё получается. Но игра потихоньку ставится... Пока еще нет полного взаимопонимания в обороне, но думаю, и здесь, Валера подправит, но со временем. Так, что, ваш, вы уж извините, несколько обывательский взгляд на работу Карпина- неверный.))) Ну и если откровенно, то я уверен, что вы и не смотрите игры Динамо.

Желаю здравствовать.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 08:50
Должна была быть. КК железобетон.
Lobo77
Lobo77 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 06:20
В твоем воображении.
И у семи лайкнувших.
В реальности у Тюкавина ее нет.
И не должно быть.
jRest
jRest
вчера в 05:50
Динамо пока ещё не нашло игру, зато при Карпине перестало с лёгкостью летать по полю и превратилось во что-то грубое. Игра как будто из-под топора.

Сегодня Крылья не дожали, но с более сильным противником опять рассыпятся. Карпин не тренер для больших свершений, он может собрать "местечковую банду", но высокий полёт ему неведом.

Проработает ли хотя бы сезон? Вряд ли.
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 01:40
Мой лайк- это поДДержка футбола Карпина и вера в положительный результат.
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:30
Нет, Тёска, лайк это согласие, что будут в тройке. Вот я и написал: "торопится не надо..." Конечно, надеяться и верить надо, но поживём-увидим...😜
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 00:05
А причем здесь мой лайк? Лайк человеку, который поддержал светлую идею, в которую верю я и все честные объективные люди, которые хотят видеть не дворовую пацанскую беготню, а зрелый организованный футбол, который хочет построить Карпин. Другое дело- получится ли у Валеры такой футбол? Я надеюсь, поэтому и лайкнул...
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:00
А как же: "Валера в тройке будет." от a-league и лайк от тёски?)))
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
26 сентября в 23:00
А никто и не поёт. Просто, те, кто действительно верят в Карпина и надеятся на него, радуются его победам, даже таким разным- хорошим и не очень.
Capral
Capral ответ Михаил Шацк (раскрыть)
26 сентября в 22:57
А зачем их сравнивать, и как , если они выполняют разный объем работы, и у них разные задачи на поле? Маухуб- нападающий, у него одна цель на поле, у Макарова- главное отвлекающий маневр, создающий партнерам пространство и коридор для атаки. То, чем занимается Макаров, в принципе, должен делать Сергеев. Но, поскольку, Сергеев никак себя не обретёт в Динамо, эту нагрузку выполнял Макаров, и очень не плохо...
Михаил Шацк
Михаил Шацк
26 сентября в 22:27
Хороший 1 тайм и плохой 2. Дурью маялись и не реализовали много моментов за что чуть не поплатились. Хотелось бы обратить внимание на слабую игру Осипенко и Глебова. Мухаб красавец на голову выше Макарова, даже на две!
Vilar
Vilar
26 сентября в 22:20
Думаю, что рано петь дифирамбы Карпину и команде, торопиться не надо...
Capral
Capral
26 сентября в 21:43
Яша.

А как же Личка? Совсем недавно, ты требовал его вернуть.)))
a-league
a-league
26 сентября в 21:25
Валера в тройке будет
ABir
ABir
26 сентября в 21:21
Похоже жаркая была заруба, КС совсем немного не хватило, чтобы отыграться с 3-0
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dinamo (раскрыть)
26 сентября в 21:01
с победой и качественной игрой, это только у ЦСКА есть 12тый игрок, а Динамо радует игрой за тренера
25процентный клоун
25процентный клоун
26 сентября в 20:59
Динамо набрало ход, удачи им
shlomo
shlomo
26 сентября в 20:43
Ничего не предвещало каких-либо неприятностей гостям Самары этим вечером, причём даже тогда, когда Ахметов отыграл один мяч на самом старте второй половины. Ибо продолжили, нисколько не обращая внимания, создавать моменты у чужих ворот подопечные Карпина, имея все шансы вновь сделать счёт разгромным. И по этой причине, наверное, вполне справедливой выглядит их итоговая виктория, которая выводит "Динамо" на промежуточное шестое место.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
26 сентября в 20:30
Вот я тоже этого не понимаю. Человек стал, по-настоящему играть, исключительно у Карпина, почувствовал вкус к игре, но Карпин же, его и игнорирует.
Capral
Capral
26 сентября в 20:24
Игру не видел, но посмотрел голы. Конечно, не видя матч вживую- невозможно делать выводы. Но, кое-что и по фрагментам определить можно. Ну на пример ошибка Глебова. Сколько смотрел игр Глебова в Ростове, столько раз говорил- жлобоватый и не креативный футболист, со множеством претензий. Ну абсолютно, человек не читает соперника, но при этом играет на такой важной позиции.

Лунёв, тоже- почему не вышел на мяч, который был фактически на линии вратарской- это его мяч. Первый гол, тоже- дыра космическая, при полном попустительстве и опорников и ЦЗ. Вобщем и целом- это нетипичный футбол Карпина. Его футбол- это прежде всего игровая дисциплина, но то что сегодня творилось из мною увиденного- это бардак!!!

Не очень хорошо себе представляю, как Динамо могло так легко выиграть 1-й тайм так разгромно... Вобщем, радует только то, что набрали три очка, но ошибки, фактически однотипные, повторяются из матча в матч. Очевидцы нахваливают Миранчука. Ну, дай БОГ, у него пойдет!!!!!!!
Вобщем, всех истинных, я повторяю- истинных болельщиков Динамо, и тех, кто верит в Карпина- с побеДой!!!!!!! Смотрим дальше и верим!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
26 сентября в 20:15
Болел Динамо с Победой! Выправляют потихоньку вроде ситуЁвину))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 сентября в 20:15
Первый тайм вели в 3 мяча, второй чуть на ночнику не наиграли. Тяжёлая победа.
Сп62
Сп62
26 сентября в 20:12
Реализация у Динамо во втором тайме такая же, как у Крыльев в первом. Непонятно, почему Маричаля нет в центре защиты. Отсюда все беды у Динамо. В полузащите и нападении всё складывается неплохо.
sihafazatron
sihafazatron
26 сентября в 20:10
Динамо с победой. В первом тайме уже вроде все решили, но крылья ещё пободались немного)
Futurista
Futurista
26 сентября в 20:10
Динамо еле ноги унесло)...
Dinamo
Dinamo
26 сентября в 20:08
C побеДой сораДников!

Без валидола в концовке стандартно не обошлись.

Ну, и по традиции казах снова привёз, не говоря о том, что он весь матч не может выиграть верховое единоборство при простых забросах вперёд. Непонятно его наличие в основном составе.

Двигаемся дальше!
SpaM-10
SpaM-10
26 сентября в 20:04
А где железобетонная красная Тюкавину, который чуть голеностоп не сломал игроку КС?
