 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Алексей Миранчук будет капитаном сборной России в матче с боливийцами

14 октября 2025, 18:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук будет капитаном сборной России в товарищеском матче против команды Боливии. Об этом сообщила пресс-служба российской национальной команды.

В основной состав сборной России также вошли Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Иван Сергеев и Лечи Садулаев.

Игра будет посвящена лучшему бомбардиру московского «Спартака» Никите Симоняну, которому в воскресенье исполнилось 99 лет. Миранчук выйдет в специальной повязке с изображением олимпийского чемпиона 1956 года.

Встреча между сборными России и Боливии пройдет на стадионе московского «Динамо». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная России выйдет на матч с Боливией в футболках, посвященных Симоняну
14 октября
Сафонов заявил, что его не устраивает нынешнее положение в ПСЖ
10 октября
Вратарь ПСЖ Сафонов досрочно не завершит сбор после игры с иранцами
10 октября
Сафонов отметил, что отсутствие игрового тонуса влияет на его действия
10 октября
ОфициальноСафонов будет капитаном сборной России в матче с иранцами
10 октября
Дегтяреву предложили формировать составы команд кубка из россиян
08 октября
 
Все комментарии
112910415
112910415
15 октября в 07:39
эх, не патриотично как - то ... )
Варвар7
Варвар7
14 октября в 23:50
Узнав об этом Лёха сразу заулыбался...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 