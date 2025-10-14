 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаТоварищеские матчи. Сборные 2025

Россия впервые победила команду из Южной Америки

14 октября 2025, 22:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Сборная России благодаря победе над командой Боливии впервые переиграла соперника из Южной Америки.

Прежде сборная России 11 раз встречалась с командами из Южной Америки. В них российские футболисты потерпели 7 поражений и 4 раза сыграли вничью. В последний раз сборная России встречалась с командой из Южной Америки на чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне на групповом этапе проиграли уругвайцам (0:3).

Против сборной Уругвая российские футболисты также играли в 2012 году, товарищеский матч завершился вничью (1:1). На счету сборной России 6 встреч с командой Бразилии (4 поражения и 2 ничьих), 2 — с командой Аргентины (2 поражения), 1 — с командой Чили (ничья).

Встреча против команды Боливии завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной России. В ноябре россияне проведут товарищеские матчи против двух соперников из Южной Америки — с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: РФС в ВК
Футболисты сборной России продлили беспроигрышную серию до 21 матча
14 октября
Тунис ни разу не пропустил в отборе к чемпионату мира
13 октября
ОфициальноСерб Митрович догнал тренера «Спартака» Станковича по матчам за сборную
11 октября
Сборная Сан-Марино впервые с 2021 года пропустила 10 голов
09 октября
1000 голов Пеле. Между мифом и реальностью
09 октября
Искусственный интеллект оценил шансы Роналду забить 1000 голов за карьеру
08 октября
 
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 02:57
Серии домашних матчей наши здорово подтянут статистику., а также поднимется в рейтинге...
Брулин
Брулин
14 октября в 23:28
Машина! Опасный соперник для Испании ;)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 22:31
Через месяц будут вторая и третья победы над тамошними командами....
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 22:18
Главное выбрать кого нужно))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 