Глава ВТБ оценил победу России над Боливией

14 октября 2025, 22:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Футболисты сборной России показали хорошее качество игры в товарищеском матче с командой Боливии. Такое мнение высказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Во вторник россияне переиграли боливийцев со счетом 3:0. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене».

«Выиграли, хорошо. Качество игры? Ну, не сборную Испании обыграли, но все равно хорошо, приятно. Нужны ли такие матчи сборной? Нужны, конечно, других все равно нет», — сказал Костин.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Источник: itar-tass.com
14 октября в 22:35
Сборную Испании уже обыгрывали...и не в товарняке)...
