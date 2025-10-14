Глава ВТБ оценил победу России над Боливией

1760470418

14 октября 2025, 22:33

Футболисты сборной России показали хорошее качество игры в товарищеском матче с командой Боливии. Такое мнение высказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Во вторник россияне переиграли боливийцев со счетом 3:0. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене».

«Выиграли, хорошо. Качество игры? Ну, не сборную Испании обыграли, но все равно хорошо, приятно. Нужны ли такие матчи сборной? Нужны, конечно, других все равно нет», — сказал Костин.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.