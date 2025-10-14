Дюков рассказал о переговорах о проведении матча сборных России и США

1760470517

14 октября 2025, 22:35

Российский футбольный союз ( РФС ) не будет комментировать информацию о соперниках сборной России по товарищеским матчам до достижения договоренностей. Об этом журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения матча между сборными России и США , заявил президент РФС .

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США . Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

«Вы знаете нашу политику [объявлять о проведении матча], когда мы достигаем договоренности, — сказал Дюков. — Пока ведутся переговоры, мы не комментируем».