Дюков рассказал о переговорах о проведении матча сборных России и США

14 октября 2025, 22:35

Российский футбольный союз (РФС) не будет комментировать информацию о соперниках сборной России по товарищеским матчам до достижения договоренностей. Об этом журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения матча между сборными России и США, заявил президент РФС Александр Дюков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

«Вы знаете нашу политику [объявлять о проведении матча], когда мы достигаем договоренности, — сказал Дюков. — Пока ведутся переговоры, мы не комментируем».

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.

