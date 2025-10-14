 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2025

Тренер Боливии уверен, что Россия бы прошла отбор на ЧМ в Южной Америке

14 октября 2025, 22:49
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Футболисты сборной России имели бы прекрасные шансы выйти на чемпионат мира из южноамериканской зоны, если бы там выступали. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Боливии Оскар Вильегас.

Боливийцы во вторник уступили сборной России в товарищеском матче со счетом 0:3.

«У нас очень много хороших команд, мощных игроков, выступающих в лучших европейских лигах, и на такой вопрос ответить очень сложно, — сказал Вильегас. — Но высокий уровень сборной России позволил бы ей выйти на чемпионат мира. Из 10 сборных 6 мест на нашем континенте всегда заняты сильнейшими сборными. Сборные Чили, Перу и Боливии сражаются за одно место».

«Мы встретились на поле с очень сильным, мощным и хорошо физически подготовленным соперником. Мы совершили ряд ошибок, сборная России хорошо прессинговала, и такого рода матчи очень полезны. Мы сделали после этого выводы и поймем, как улучшить нашу игру перед предстоящими матчами», — добавил он.

В конце второго тайма поле на носилках покинул игрок боливийцев Энцо Монтейро. «С ним все замечательно. Он даже хотел вернуться на поле, хотя не знал, что мы его уже заменили. Его состояние очень хорошее, и он скоро вернется к игре за свой клуб», — рассказал Вильегас.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Фернандес надеется показать боливийским игрокам Москву после игры с Россией
13 октября
Тренер сборной Боливии Вильегас оценил силу сборной России
13 октября
Мбаппе: «Роналду — по-прежнему номер один»
12 октября
Холанд оценил выступление Норвегии в отборе к ЧМ-2026
12 октября
Мбаппе отреагировал на слухи о конфликте с Винисиусом
09 октября
Мохеби назвал запоминающимся матч сборных России и Ирана в 2023 году
09 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
15 октября в 08:25
Возможно бы и прошли, но с трудом. Пропустили бы вперёд Аргентину, Бразилию, Уругвай, Колумбию, ну а за пятое-шестое место поборолись бы...
112910415
112910415
15 октября в 05:45
хм ... мы теневые лидеры мирового футбола, это очевидно !
xbehuujvqy72
xbehuujvqy72
15 октября в 02:27
Чего не скажешь, чтобы угодить тому, кто платит! А нам это нравится!?
Шуня771
Шуня771
15 октября в 00:18
Всем мирной ночи!
Шуня771
Шуня771 ответ STVA 1 (раскрыть)
15 октября в 00:17
Привет Володя!

Да, логично, но как в том анекдоте...)
"Пока соседку не попробуешь сам, мнения разные")))
Comentarios
Comentarios
15 октября в 00:11
Ща Валерий Георгиевич зазнается
STVA 1
STVA 1 ответ Шуня771 (раскрыть)
14 октября в 23:24
Приветствую Олег! Щас спецом посмотрел отбор ЮА! Чили мертвые там ... 5 место при хорошем раскладе мож и зацепили бы!
Шуня771
Шуня771 ответ STVA 1 (раскрыть)
14 октября в 23:03
Всё таки...
Без "хотя"....)
Шуня771
Шуня771
14 октября в 23:02
С нами соглашаются на спарринг команды.... как бы мягче сказать?)

Главным тренером в это время замечательно быть...., одни победы...)
STVA 1
STVA 1
14 октября в 23:02
Обыграть Боливию это еще не значит пройти отбор! Хотя...))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 