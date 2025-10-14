 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2025

Карпин не согласен с тем, что футболисты не хотят играть за сборную России

14 октября 2025, 23:15

Футболисты с большим желанием приезжают в расположение основной сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков на тренерской конференции рассказал, что выявлена тенденция нежелания игроков приезжать в расположение национальных сборных в разных возрастах под влиянием определенных лиц.

«В самом взрослом возрасте, если говорить про первую команду, такой тенденции нет. Есть определенные моменты со здоровьем, которые случаются. Но все хотят, рвутся играть. В других возрастах такая тенденция есть», — сказал Карпин.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дюков положительно оценил игру сборной России в октябрьских матчах
14 октября
Дюков считает реальным допуск россиян до турниров до конца 2025 года
14 октября
Глава ВТБ оценил победу России над Боливией
14 октября
Онопко: «Если завтра поедем в Америку, мы не будем мальчиками для битья»
14 октября
Романцев считает, что клубам нужно приобретать только сильных иностранцев
14 октября
Сычев не видит фаворитов на старте сезона РПЛ
14 октября
 
Все комментарии
112910415
112910415
15 октября в 05:38
к Карпину рвутся все !
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 02:50
Интригует бывший игрок Валера Карпин.
Vilar
Vilar
14 октября в 23:46
Бенефис Карпина на soccer.ru продолжается. Сначала спортивный директор рфс сморозил, Карпин опроверг. Кто следующий?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 