Карпин не согласен с тем, что футболисты не хотят играть за сборную России

1760472928

14 октября 2025, 23:15

Футболисты с большим желанием приезжают в расположение основной сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России .

Ранее спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков на тренерской конференции рассказал, что выявлена тенденция нежелания игроков приезжать в расположение национальных сборных в разных возрастах под влиянием определенных лиц.

«В самом взрослом возрасте, если говорить про первую команду, такой тенденции нет. Есть определенные моменты со здоровьем, которые случаются. Но все хотят, рвутся играть. В других возрастах такая тенденция есть», — сказал Карпин.