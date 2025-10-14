 
 
 
Спартаковец Бонгонда впервые с апреля забил гол, отличившись в отборе на ЧМ

14 октября 2025, 23:25
ДР КонгоЛоготип футбольный клуб ДР Конго1 : 0Логотип футбольный клуб СуданСуданМатч завершен

Нападающий сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда отметился забитым мячом в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Судана.

Бонгонда открыл счет на 29-й минуте встречи.

Для нападающего московского «Спартака» это первый гол с 19 апреля, когда он поразил ворота тольяттинского «Акрона» (3:2) в матче чемпионата России. За это время Бонгонда провел 8 матчей за клуб и 2 за сборную. В товарищеской встрече против команды Мали (1:0), которая состоялась 5 июня, футболист получил травму ахиллова сухожилия и не играл из-за повреждения до сентября.

Сборная ДР Конго претендует на выход в финальную часть чемпионата мира. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы с 19 очками. Лидирует команда Сенегала, набравшая 21 очко. Команды проводят последний тур в квалификации на турнир.

shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
19 октября в 09:44
.... поздравления конголежцу с других,достойных страниц Соккера,посыпалились от Мессси и Кейна!!!
26yk4ss65gbx
26yk4ss65gbx
15 октября в 07:39
Жаль, что в спартаке с такой фантастической зарплатой, он только номер отбывает. А Судану забить не великое достижение.
cc636z22kmec
cc636z22kmec
15 октября в 06:17
Судану небось легче забивать, там без защиты играют
112910415
112910415
15 октября в 05:36
в том же духе и дальше !
ABir
ABir
15 октября в 01:08
Пусть Тео набирает форму в матчах за сборную, в нужную минуту и в Спартаке выстрелит .
Alex_67
Alex_67
15 октября в 00:47
Угальде забил, Бонгонда тоже забил — они оба могут забивать. Получилось в сборной, получится и в Спартаке. Сейчас, до зимнего перерыва, нужно успеть набрать как можно больше очков — понадобится много голов. Забивать понадобится и весной. Пусть уже Спартаку повезёт на полную катушку!!!
Bad Listener
Bad Listener
14 октября в 23:59
Ну и нормально для него, не нормально что он в Спартаке числится и даже не в орехово-зуевском
