Спартаковец Бонгонда впервые с апреля забил гол, отличившись в отборе на ЧМ

14 октября 2025, 23:25

Нападающий сборной Демократической Республики Конго отметился забитым мячом в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Судана.

Бонгонда открыл счет на 29-й минуте встречи.

Для нападающего московского «Спартака» это первый гол с 19 апреля, когда он поразил ворота тольяттинского «Акрона» (3:2) в матче чемпионата России. За это время Бонгонда провел 8 матчей за клуб и 2 за сборную. В товарищеской встрече против команды Мали (1:0), которая состоялась 5 июня, футболист получил травму ахиллова сухожилия и не играл из-за повреждения до сентября.

Сборная ДР Конго претендует на выход в финальную часть чемпионата мира. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы с 19 очками. Лидирует команда Сенегала, набравшая 21 очко. Команды проводят последний тур в квалификации на турнир.