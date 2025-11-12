Головин отреагировал на слухи о возможном переходе Батракова в «Монако»

Футболист «Монако» Александр Головин считает, что игроку московского «Локомотива» Алексею Батракову имеет смысл перейти в стан монегасков. Об этом Головин заявил журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Монако» заинтересован в трансфере Батракова.
«Было бы интересно, если бы Батраков перешел в „Монако“? Я вообще за то, чтобы наши игроки переходили куда-то, если у них есть желание. Я читал про это, но не разговаривал с ним. Есть ли ему смысл переходить в „Монако“? Конечно, есть», — сказал Головин.
В нынешнем сезоне Батраков сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.