Головин отреагировал на слухи о возможном переходе Батракова в «Монако»

12 ноября 2025, 23:56

Футболист «Монако» считает, что игроку московского «Локомотива» имеет смысл перейти в стан монегасков. Об этом Головин заявил журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Монако» заинтересован в трансфере Батракова.

«Было бы интересно, если бы Батраков перешел в „Монако“? Я вообще за то, чтобы наши игроки переходили куда-то, если у них есть желание. Я читал про это, но не разговаривал с ним. Есть ли ему смысл переходить в „Монако“? Конечно, есть», — сказал Головин.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.