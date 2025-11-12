Top.Mail.Ru
Головин отреагировал на слухи о возможном переходе Батракова в «Монако»

12 ноября 2025, 23:56

Футболист «Монако» Александр Головин считает, что игроку московского «Локомотива» Алексею Батракову имеет смысл перейти в стан монегасков. Об этом Головин заявил журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Монако» заинтересован в трансфере Батракова.

«Было бы интересно, если бы Батраков перешел в „Монако“? Я вообще за то, чтобы наши игроки переходили куда-то, если у них есть желание. Я читал про это, но не разговаривал с ним. Есть ли ему смысл переходить в „Монако“? Конечно, есть», — сказал Головин.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.

R B
R B
13 ноября 2025 в 19:15
Будет Захарян 2.0
AleS
AleS
13 ноября 2025 в 14:02
Батраки на Средиземном море
Брулин
Брулин
13 ноября 2025 в 10:26
Да никто не знает ничего об интересе Монако к Батракову, кроме фантазеров-жургалистов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 ноября 2025 в 08:22, ред.
Если будет дальше играть как вчера, то его быстрее из Локо вышвырнут, нежели в Монако пригласят.
112910415
112910415
13 ноября 2025 в 07:12
посмотрим, насколько это серьёзно
shlomo2
shlomo2
13 ноября 2025 в 06:46
Пока все только на уровне журналистских слухов...
CCCP1922
CCCP1922
13 ноября 2025 в 06:33
Головин высказал своё мнение и всё...
Romeo 777
Romeo 777
13 ноября 2025 в 06:17
Ну так то в его возрасте это отличный вариант 👍🏽 Если покажет себя, пойдёт дальше/выше
sv_1969
sv_1969
13 ноября 2025 в 05:52
Саня себе замену готовит)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
13 ноября 2025 в 00:50
Да, не повезло чуваку с фамилией...)))
Futurista
Futurista
13 ноября 2025 в 00:07
Батраков в Монако хватает...будет ещё один...
