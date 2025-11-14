Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомТурция. Первая лига 2025/2026

Юран: «В Турции получил зарплату только за два месяца»

14 ноября 2025, 23:29

Тренер Сергей Юран рассказал о своей работе в турецком клубе «Серик Беледиеспор». Недавно наставник покинул команду, которую возглавил в июне.

Получил зарплату только за два месяца. Завтра должна состояться первая выплата.

В конце сентября – начале октября футболисты уже не получали зарплаты и премии. Я их сдержал, потому что пришли португальцы и турки, они знакомы с подобной ситуацией. Я им сказал немного потерпеть, и мы договорились на три недели. Потом футболисты подошли и сказали, что не выйдут на тренировку. Я ответил, что с уважением отнесусь к их решению. Там уже накопилось 3–4 месяца.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аршавин рассказал, что не встречался с негативным отношением за рубежом
14 ноября 2025
ПСЖ разрешил Сафонову задержаться в России
13 ноября 2025
Агент Головина: «Саша приближается к своей лучшей форме»
10 ноября 2025
«Монако» разгромно проиграл «Лансу», Головин был заменен в перерыве
09 ноября 2025
«Атланта Юнайтед» отпустит Миранчука на игры сборной России
08 ноября 2025
Захарян вышел на замену в матче чемпионата Испании
08 ноября 2025
Сортировать
Все комментарии
Инсаров
Инсаров
15 ноября 2025 в 13:56
Месье, же не манж па сис жур...
yyb3kwdupga8
yyb3kwdupga8
15 ноября 2025 в 06:57
Юран вечно в какое-то 62о влезет, нигде долго не задерживается
adekvat
adekvat
15 ноября 2025 в 06:34
Да уж, кризис он и в Турции кризис.
shur
shur
15 ноября 2025 в 01:13
...так вот она немедленная реакция тренеровать "Спартак",кушать не на что,бедненький!!!
shlomo
shlomo
15 ноября 2025 в 00:34
Гастробайторство не всегда приносит прибыль.....
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
14 ноября 2025 в 23:54
Ответ известен))
Брулин
Брулин
14 ноября 2025 в 23:51
Несмотря на тягу к спортивным желаниям, жадность взяла верх. И по части спорта получился снова обсерик..
sv_1969
sv_1969
14 ноября 2025 в 23:50
Серега ты разве не знал к кому шел?
Варвар7
Варвар7
14 ноября 2025 в 23:36
И тут прослеживается "фирменный почерк" г Садыкова...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 