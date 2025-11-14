Юран: «В Турции получил зарплату только за два месяца»

Тренер рассказал о своей работе в турецком клубе «Серик Беледиеспор». Недавно наставник покинул команду, которую возглавил в июне.

Получил зарплату только за два месяца. Завтра должна состояться первая выплата.

В конце сентября – начале октября футболисты уже не получали зарплаты и премии. Я их сдержал, потому что пришли португальцы и турки, они знакомы с подобной ситуацией. Я им сказал немного потерпеть, и мы договорились на три недели. Потом футболисты подошли и сказали, что не выйдут на тренировку. Я ответил, что с уважением отнесусь к их решению. Там уже накопилось 3–4 месяца.