Гендиректор «Спартака» считает, что у Романова прекрасное будущее в клубе

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Вадим Романов имеет прекрасное будущее. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.
Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября после отставки Деяна Станковича. В первом матче под руководством российского специалиста «Спартак» со счетом 1:0 обыграл столичный ЦСКА.
«Будущее Вадима Романова в „Спартаке“ прекрасное», — сказал Некрасов.
«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.