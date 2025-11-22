Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гендиректор «Спартака» считает, что у Романова прекрасное будущее в клубе

сегодня, 19:43

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Вадим Романов имеет прекрасное будущее. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября после отставки Деяна Станковича. В первом матче под руководством российского специалиста «Спартак» со счетом 1:0 обыграл столичный ЦСКА.

«Будущее Вадима Романова в „Спартаке“ прекрасное», — сказал Некрасов.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хачатурянц назвал московский «Спартак» лучшим клубом мира
Сегодня, 19:33
Шахматист Непомнящий считает, что «Спартаку» надо добавить в стабильности
Сегодня, 16:23
Дзюба: «Был уверен, что не проиграем „Сочи“»
Сегодня, 10:47
Черчесов отметил прогресс Маркиньоса
Вчера, 14:05
Тюкавин планирует следить за чемпионатом мира 2026 года
Вчера, 09:33
Федорищев: «Адиев настроен выправить ситуацию в „Крыльях Советов“»
Вчера, 09:01
 
Сортировать
Все комментарии
4upzvg2h5ktz
4upzvg2h5ktz
сегодня в 20:40
Ещё рано говорить о какой то конкретики по поводу дальнейшей работы, но первые впечатления положительные
112910415
112910415
сегодня в 20:36
вот ни разу не против !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:23
Все правильно сказал без всякого пафоса...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:22
Так вот и смысл гонятся за тренерским евросбродом из 3 лиг Испании и прочего? Пусть наши русские порулят-хуже вот точно не будет.
ABir
ABir
сегодня в 20:18, ред.
В Спартаке от любви до ненависти - один шаг. Романову нельзя расслабляться и надо постоянно держать себя в форме.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 