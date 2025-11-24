Симонян посвятил футболу значительную часть жизни — Инфантино

1764015780

вчера, 23:23

Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян посвятил футболу значительную часть своей жизни. Об этом на своей странице в cоцсети написал президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) .

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«С грустью узнал о кончине Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Знаменитый бывший капитан сборной СССР , который возглавил свою команду в их первом в истории матче чемпионата мира по футболу, а также забил первый гол своей сборной в финальной части. Он посвятил футболу значительную часть своей жизни. От имени всех в ФИФА и мирового футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто знал и работал с ним», — написал Инфантино.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.