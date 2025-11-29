Top.Mail.Ru
 
 
 
В махачкалинском «Динамо» рассказали о реакции игроков на победу Махачева

сегодня, 09:35

Все футболисты махачкалинского «Динамо» следили за чемпионским боем Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом рассказал главный тренер команды Хасанби Биджиев.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Ранее он владел поясом в легкой весовой категории.

«Безусловно, вся команда следила, как и все болельщики нашей страны и Дагестана, — сказал Биджиев. — Конечно, мы очень рады, что Ислам сумел завоевать второй пояс в UFC. Мы безмерно рады за нашего земляка. Я думаю, что это большое достижение для всей нашей страны».

ABir
ABir
сегодня в 10:30
Махачев, когда будет возможность, тоже придет поддержать своих земляков из Динамо.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 10:13
Поддержка, которую команда махачкалинского «Динамо» проявила в отношении Ислама Махачева, выглядит абсолютно естественной и отражает то огромное значение, которое его победы имеют для всего региона и российской спортивной общественности. Главный тренер Хасанби Биджиев подчеркнул, что абсолютно все футболисты следили за поединком, и это неудивительно: Махачев давно стал не просто бойцом, а важным символом для Дагестана и России, человеком, чьи успехи вдохновляют самые разные поколения спортсменов.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:13
Молодцы... любая поддержка, даже дистанционно это все равно поддержка...
n8mnyacu4ybt
n8mnyacu4ybt
сегодня в 09:57
Вид спорта здесь не важен, поддерживать земляков это нормальная традиция
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:53
Понятно дело что следили дагестанцы.
