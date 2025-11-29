В махачкалинском «Динамо» рассказали о реакции игроков на победу Махачева

Все футболисты махачкалинского «Динамо» следили за чемпионским боем Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом рассказал главный тренер команды Хасанби Биджиев.
16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Ранее он владел поясом в легкой весовой категории.
«Безусловно, вся команда следила, как и все болельщики нашей страны и Дагестана, — сказал Биджиев. — Конечно, мы очень рады, что Ислам сумел завоевать второй пояс в UFC. Мы безмерно рады за нашего земляка. Я думаю, что это большое достижение для всей нашей страны».