В махачкалинском «Динамо» рассказали о реакции игроков на победу Махачева

1764398106

сегодня, 09:35

Все футболисты махачкалинского «Динамо» следили за чемпионским боем в Абсолютном бойцовском чемпионате ( UFC ). Об этом рассказал главный тренер команды .

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Ранее он владел поясом в легкой весовой категории.