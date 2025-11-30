«Краснодар» в воскресенье может вернуться на первое место в таблице РПЛ

1764450923

сегодня, 00:15

Программа 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Краснодар» — «Крылья Советов», «Ростов» — «Локомотив», «Ахмат» — «Динамо» (Москва) и «Зенит» — «Рубин».

В первом матче дня «Краснодар» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», начало встречи запланировано на 14:00 мск. Краснодарская команда после 16 туров занимала 1-е место в РПЛ с 34 очками. Но в субботу московский ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:0) и, набрав 36 очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата. В случае победы «Краснодар» вернется на лидирующую позицию. Самарская команда с 17 очками занимает 11-ю строчку.

В первом круге «Краснодар» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0. Также команды провели два матча на групповом этапе «пути РПЛ » Фонбет — Кубка России, обменявшись гостевыми победами. В последний раз «Крылья Советов» на выезде обыгрывали «Краснодар» в матче чемпионата страны 30 октября 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0. «Краснодар» не проигрывает в РПЛ с 21 сентября 2025 года, тогда «быки» уступили петербургскому «Зениту» (0:2).

«Зенит», который в воскресенье примет казанский «Рубин» (встреча начнется в 19:00 мск), вплотную приблизился к лидерам, команда с 33 очками идет 3-й в таблице РПЛ . «Рубин», имеющий в активе 23 очка, занимает 7-е место. Игра команд в первом круге завершилась вничью со счетом 2:2. В Кубке России дважды сильнее оказался «Зенит». Воскресную встречу пропустит один из лучших бомбардиров текущего чемпионата Мирлинд Даку — форвард «Рубина» в прошлом туре получил четвертую желтую карточку.

Матчи «Динамо» и «Локомотива»

Также в воскресенье московское «Динамо» в гостях встретится с грозненским «Ахматом», матч начнется в 16:30 мск. Бело-голубые с 20 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ , грозненцы с 16 очками идут 12-ми. Матч первого круга завершился со счетом 2:2.

В параллельном матче столичный «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». Железнодорожники с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ , ростовчане с 18 очками идут 10-ми. Матч первого круга завершился вничью со счетом 3:3.