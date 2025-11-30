Оздоев оформил дубль в матче с командой Лодыгина в чемпионате Греции

Футбольный клуб ПАОК обыграл «Левадиакос» со счетом 3:2 в гостевом матче 12-го тура чемпионата Греции.
В составе ПАОКа дважды отличился Магомед Оздоев (45-я, 55-я минуты), победный гол забил Георгиос Якумакис (90). В составе хозяев забитыми мячами отметились Иоаннис Кости (10) и Беньямин Вербич (50). На 77-й минуте игрок гостей Суалихо Мейте был удален с поля.
Ворота «Левадиакоса» защищал российский вратарь Юрий Лодыгин.
Оздоев оформил третий дубль в сезоне, ранее полузащитник забивал по два гола «Волосу» (3:0) и «Пансерраикосу» (5:0). Нападающий ПАОКа Федор Чалов провел весь матч на скамейке запасных.
Оздоев в текущем сезоне провел 20 матчей в разных турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи. У Чалова 19 игр, 3 мяча и 1 голевая передача.
ПАОК идет на 2-м месте в чемпионате Греции, набрав 29 очков. В следующем туре команда 7 декабря дома сыграет с «Арисом».
PS...и ведь хотел на Балтику 1000 б положить,а меня в грязи не пустили!!!
PS...и ведь хотел на Балтику 1000 б положить,а меня в грязи не пустили!!!