Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомГреция. Суперлига 2025/2026

Оздоев оформил дубль в матче с командой Лодыгина в чемпионате Греции

сегодня, 22:12
ЛевадиакосЛоготип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)2 : 3Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

Футбольный клуб ПАОК обыграл «Левадиакос» со счетом 3:2 в гостевом матче 12-го тура чемпионата Греции.

В составе ПАОКа дважды отличился Магомед Оздоев (45-я, 55-я минуты), победный гол забил Георгиос Якумакис (90). В составе хозяев забитыми мячами отметились Иоаннис Кости (10) и Беньямин Вербич (50). На 77-й минуте игрок гостей Суалихо Мейте был удален с поля.

Ворота «Левадиакоса» защищал российский вратарь Юрий Лодыгин.

Оздоев оформил третий дубль в сезоне, ранее полузащитник забивал по два гола «Волосу» (3:0) и «Пансерраикосу» (5:0). Нападающий ПАОКа Федор Чалов провел весь матч на скамейке запасных.

Оздоев в текущем сезоне провел 20 матчей в разных турнирах, забив 7 голов и отдав 3 результативные передачи. У Чалова 19 игр, 3 мяча и 1 голевая передача.

ПАОК идет на 2-м месте в чемпионате Греции, набрав 29 очков. В следующем туре команда 7 декабря дома сыграет с «Арисом».

Подписывайся в Телеграм
Все новости
«Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу», Захарян вышел на замену
Сегодня, 18:18
«Монако» победил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин сделал голевой пас
Вчера, 20:57
Карпин зимой планирует встретиться с россиянами, играющими за рубежом
27 ноября
В «Динамо» изучат юридические нюансы перехода сына Ковальчука в «Герту»
27 ноября
Сын хоккеиста Ковальчука перешел в футбольную академию немецкой «Герты»
22 ноября
Работа Слуцкого в Китае улучшает имидж российского футбола — Колосков
22 ноября
 
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 22:52, ред.
...дубль два!!!...Добрый вечер! Хотел вчера сделать ставку Балтика-Спартак,а пускает только на историю встреч,а на конкурс нет,в чём проблема,не знаю!
PS...и ведь хотел на Балтику 1000 б положить,а меня в грязи не пустили!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:41
Удачи и здоровья
shur
shur
сегодня в 22:34
....Маг (омед) из Страны Оз(доев) дубль Юрику завалил,рэспект!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 