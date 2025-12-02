Top.Mail.Ru
Дарвин Нуньес хочет покинуть «Аль-Хиляль»

02 декабря 2025, 22:42

Нападающий Дарвин Нуньес уже ищет возможность покинуть лигу Саудовской Аравии всего через несколько месяцев после своего трансфера из «Ливерпуля».

Уругвайский форвард присоединился к «Аль-Хилялю» летом после победы «красных» в Премьер-лиге, саудовцы заплатили за переход около 66 миллионов фунтов стерлингов.

Однако, согласно многочисленным сообщениям, 26-летнему футболисту неуютно на Ближнем Востоке, несмотря на то, что в шести матчах за «Аль-Хиляль» бомбардир забил четыре гола. Аргентинское издание Ole сообщило, что южноамериканский гранд «Ривер Плейт» выделил средства в рамках своей структуры заработной платы для Нуньеса в преддверии трансферной кампании 2026 года.

112910415
112910415
03 декабря в 07:25
итак, мёдом не намазано и там ...
myh483pv7kxc
myh483pv7kxc
03 декабря в 04:29
Местные обычаи не подходят уругвайцу
CCCP1922
CCCP1922
03 декабря в 04:19
Не так уж легко там, как говорят...
Agamaga005
Agamaga005
03 декабря в 00:56
Насильно тянут деньгами в Аравию, а потом говорят там футбол есть 🤣
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 00:03
Похоже парень наигрался там))) Не интересно ему там
Nety
Nety
02 декабря в 22:55
Откуда у них 70-80 миллионов фунтов интересно, или что у них в Аравии юристы как у нас, что футболист может взять и уехать без компенсации?
