Дарвин Нуньес хочет покинуть «Аль-Хиляль»

1764704579

02 декабря 2025, 22:42

Нападающий уже ищет возможность покинуть лигу Саудовской Аравии всего через несколько месяцев после своего трансфера из «Ливерпуля».

Уругвайский форвард присоединился к «Аль-Хилялю» летом после победы «красных» в Премьер-лиге, саудовцы заплатили за переход около 66 миллионов фунтов стерлингов.

Однако, согласно многочисленным сообщениям, 26-летнему футболисту неуютно на Ближнем Востоке, несмотря на то, что в шести матчах за «Аль-Хиляль» бомбардир забил четыре гола. Аргентинское издание Ole сообщило, что южноамериканский гранд «Ривер Плейт» выделил средства в рамках своей структуры заработной платы для Нуньеса в преддверии трансферной кампании 2026 года.