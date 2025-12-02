Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» отстранила Араухо из-за его нестабильного ментального состояния

02 декабря 2025, 22:49

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был отстранен от игры на неопределенный срок после проведения переговоров с испанским клубом по поводу своего психического здоровья.

Это произошло через неделю после того, как он был удален с поля во время поражения от «Челси» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Араухо уже провел 15 матчей за «Барселону», и клуб ранее заявил, что его отсутствие на матче против «Алавеса» в минувшие выходные было вызвано желудочной болезнью.

Однако теперь главный тренер Ханси Флик выступил с заявлением и сказал, что Араухо занимается решением личных проблем, а в сообщениях СМИ утверждается, что он испытывает трудности после удаления в матче с «Челси», из-за чего он «находится не в лучшем психологическом состоянии». Представитель Араухо встретился со спортивным директором клуба Деку в понедельник, чтобы обсудить этот вопрос с клубом, который пообещал предоставить футболисту необходимое время для реабилитации.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игроки «Ниццы» получили травмы в результате драки с фанатами
02 декабря
ОфициальноОбладательница «Золотого мяча» Бонмати сломала ногу на тренировке
01 декабря
Футболист «Ланса» Граде получил двойной перелом ноги на тренировке
29 ноября
«Барселона» осталась без Фермина Лопеса минимум на две недели
27 ноября
ОфициальноВратарь «Реала» Куртуа пропустит матч ЛЧ с «Олимпиакосом» из-за вируса
25 ноября
Возглавлявшему сборную Дании на ЧМ-2018 Харейде диагностировали рак мозга
25 ноября
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Lobo77 (раскрыть)
03 декабря в 08:53
Кому было видно? Пепе в Реале точно был больной. Пинал игрока Хетафе.
adekvat
adekvat
03 декабря в 06:03
Клин клином вышибают, пусть играет пока опять не удалится .
112910415
112910415
03 декабря в 05:34
подлатают его эскулапы,
лучше нового станет !
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 05:26
)))
UncleZack
UncleZack
03 декабря в 05:08
Вспомнилась фраза Жириновского-«Посмотрите на его глаза,любой психиатр скажет сумасшедший»)))
Alex_67
Alex_67
03 декабря в 04:24
Как он раньше не вылез наружу? Это вопрос к медицине клуба.
Lobo77
Lobo77
03 декабря в 02:29
Да он больной черт это всегда было видно
Варвар7
Варвар7
03 декабря в 00:28
А менты возражать не будут ? )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 00:26
В Барселоне пошли коротким путём...
Удаленного в ЛЧ просто объявили сумасшедшим....
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
02 декабря в 23:22
....Ара (друг по армянски) ухо у тебя болит что ли???!!!
.....Да нет взял талон к неврологу....!!!
Comentarios
Comentarios
02 декабря в 22:54
И правда есть проблемы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 