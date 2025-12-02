«Барселона» отстранила Араухо из-за его нестабильного ментального состояния

1764704949

02 декабря 2025, 22:49

Защитник «Барселоны» был отстранен от игры на неопределенный срок после проведения переговоров с испанским клубом по поводу своего психического здоровья.

Это произошло через неделю после того, как он был удален с поля во время поражения от «Челси» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Араухо уже провел 15 матчей за «Барселону», и клуб ранее заявил, что его отсутствие на матче против «Алавеса» в минувшие выходные было вызвано желудочной болезнью.