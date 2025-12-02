«Барселона» отстранила Араухо из-за его нестабильного ментального состояния

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был отстранен от игры на неопределенный срок после проведения переговоров с испанским клубом по поводу своего психического здоровья.
Это произошло через неделю после того, как он был удален с поля во время поражения от «Челси» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Араухо уже провел 15 матчей за «Барселону», и клуб ранее заявил, что его отсутствие на матче против «Алавеса» в минувшие выходные было вызвано желудочной болезнью.
Однако теперь главный тренер Ханси Флик выступил с заявлением и сказал, что Араухо занимается решением личных проблем, а в сообщениях СМИ утверждается, что он испытывает трудности после удаления в матче с «Челси», из-за чего он «находится не в лучшем психологическом состоянии». Представитель Араухо встретился со спортивным директором клуба Деку в понедельник, чтобы обсудить этот вопрос с клубом, который пообещал предоставить футболисту необходимое время для реабилитации.
