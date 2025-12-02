Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма».
Этот мяч стал для норвежца 100-м в АПЛ. Нападающий достиг этой отметки за 111 матчей — быстрее, чем кто-либо еще в истории.
До сих пор лучший показатель был у Алана Ширера, который забил 100 голов в АПЛ за 124 матча.
Холанд достиг отметки в 100 голов намного быстрее, чем легендарные снайперы Харри Кейн (147), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160). Он также опередил на 51 матч Мохаммеда Салаха (162).
Профессионал узкой специализации...
Его поле деятельности - штрафная соперника...
Думаю ему не надо накручивать 12-13 км за матч...не надо даже удивлять красивым футболом...его задача последним коснуться мяча перед тем как судья зафиксирует гол и покажет на центр поля...его этому учили с детства...
В каждой большой команде должен быть отличный завершитель...МС повезло....у них есть...
Конечно большая заслуга папы Эрлинга...оценить возможности и направить талант в нужное русло, привив работоспособность - дорогого стоит ....
С рекордом!!!!
