Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

1764705550

02 декабря 2025, 22:59

Форвард «Манчестер Сити» забил гол в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма».

Этот мяч стал для норвежца 100-м в АПЛ . Нападающий достиг этой отметки за 111 матчей — быстрее, чем кто-либо еще в истории.

До сих пор лучший показатель был у , который забил 100 голов в АПЛ за 124 матча.

Холанд достиг отметки в 100 голов намного быстрее, чем легендарные снайперы Харри Кейн (147), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160). Он также опередил на 51 матч Мохаммеда Салаха (162).