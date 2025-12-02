Top.Mail.Ru
Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

02 декабря 2025, 22:59
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)4 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма».

Этот мяч стал для норвежца 100-м в АПЛ. Нападающий достиг этой отметки за 111 матчей — быстрее, чем кто-либо еще в истории.

До сих пор лучший показатель был у Алана Ширера, который забил 100 голов в АПЛ за 124 матча.

Холанд достиг отметки в 100 голов намного быстрее, чем легендарные снайперы Харри Кейн (147), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160). Он также опередил на 51 матч Мохаммеда Салаха (162).

Grizly88
Grizly88
03 декабря в 13:10
Холлан побьет рекорд Ширера если останется в АПЛ на долгие годы, а не как Кейн который побежал за Салатницей
lobsterdam
lobsterdam
03 декабря в 11:02
Будем искать тафгая на Холанда среди борцов тяжей....
Брулин
Брулин
03 декабря в 10:21
Держись рекорд ширера. Если конечно как Кейн никуда не свалит)
CCCP1922
CCCP1922
03 декабря в 06:20
Все хорошо, но почему обязательно Англия?
112910415
112910415
03 декабря в 05:32
ну очень крепкий профессионал !
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 04:53
По общему количеству голов за карьеру Роналду ему вряд ли догнать.
shur
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
03 декабря в 01:44, ред.
...это всем и вся известно !!! И тем не менее это работает!!! Вот бы на ход Холанда , на встречную типа Сашки Серлота поставить,но Он нападающий и с другой Лиги!!! Не родились ещё в АПЛ антидоты норвегу!!! Вот и даёт результат, без красоты и эстетики! Спокойной ночи!
Agamaga005
Agamaga005
03 декабря в 01:24
Интересно, как далёко пойдёт? В ЛЧ особенно.
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
03 декабря в 00:23
только за счет габаритов. Шкаф он и в Африке шкаф, нет в нем футбольной эстетики, футбол это не только голы, результаты, смотреть там не на что, ему бы вольной борьбой заниматься.
lobsterdam
lobsterdam ответ Comentarios (раскрыть)
03 декабря в 00:20
заслуга папы с мамой совместная да и кормили хорошо, вот выросло, что выросло - ихтиозавр.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 00:13
Работа у него такая ...менять цифры на табло...
Профессионал узкой специализации...
Его поле деятельности - штрафная соперника...
Думаю ему не надо накручивать 12-13 км за матч...не надо даже удивлять красивым футболом...его задача последним коснуться мяча перед тем как судья зафиксирует гол и покажет на центр поля...его этому учили с детства...
В каждой большой команде должен быть отличный завершитель...МС повезло....у них есть...
Конечно большая заслуга папы Эрлинга...оценить возможности и направить талант в нужное русло, привив работоспособность - дорогого стоит ....
С рекордом!!!!
Comentarios
Comentarios
02 декабря в 23:43
Зверюга
shur
shur
02 декабря в 23:42
...в АПЛ наступает Эра Холанда!!!
shur
shur ответ particular (раскрыть)
02 декабря в 23:38
...ну Артёмка держись!!!!
ABir
ABir
02 декабря в 23:30
Вот ведь норвежец, а каково изрядно забивает
particular
particular
02 декабря в 23:15
Не последних людей в футболе оставил за спиной... Есть предпосылки внесения корректив и в другие рекордные показатели...
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 23:13
Забивать викинг умеет!
Гость
