«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» в матче с девятью голами

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 4:5.
Голами у хозяев отметились: Смит-Роу (45+2'), Ивоби (57'), Чуквуэзе (72', 78'). За гостей забивали Холанд (17'), Рейндерс (37'), Фоден (44', 48'), Берге (54', автогол).
По итогам встречи «Фулхэм» имеет 17 очков, у гостей — 28 очков.
В следующем матче «Фулхэм» сыграет 7 декабря, соперником будет «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 6 декабря, (соперник — «Сандерленд»).
Саутгемптон 5-4 Норвич в 94ом году с хеттриком Ле Тиссье, Вест Хэм 5-4 Бредфорд в нулевых, Арсенал 5-4 Тоттенхэм в 2004/05, Ливерпуль 5-4 Норвич когда Клопп по бровке забег устроил, Тоттенхэм 5-4 Лестер, Суонси и Кристал Пэлас тоже устраивали праздник,
Вот такие открытые матчи всегда радуют, когда команды устраивают перестрелку отдельно спасибо Фулхэму за такой футбол, не сдались и играли до конца, заставили вспотеть весь Ман Сити и даже лысину Пепа и почти отыгрались.
PS Если вам не нравиться такой живой счет и футбол, тогда ждите игру с двумя нулями.............или битву автобусов.
Последние 4 матча - 10 пропущенных...
Да и вообще за последние 2 игры 6 пропущенных не от самых сильных соперников - это явно через чур!! А то, что забили 8 за эти же игры, ну молодцы конечно. Но так далеко не уедешь....
