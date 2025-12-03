Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» в матче с девятью голами

03 декабря 2025, 00:30
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)4 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 4:5.

Голами у хозяев отметились: Смит-Роу (45+2'), Ивоби (57'), Чуквуэзе (72', 78'). За гостей забивали Холанд (17'), Рейндерс (37'), Фоден (44', 48'), Берге (54', автогол).

По итогам встречи «Фулхэм» имеет 17 очков, у гостей — 28 очков.

В следующем матче «Фулхэм» сыграет 7 декабря, соперником будет «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 6 декабря, (соперник — «Сандерленд»).

DXTK
DXTK
03 декабря в 13:24
Вот сколько было сыгранно подобных матчей в АПЛ на моей памяти и не сосчитать.....

Саутгемптон 5-4 Норвич в 94ом году с хеттриком Ле Тиссье, Вест Хэм 5-4 Бредфорд в нулевых, Арсенал 5-4 Тоттенхэм в 2004/05, Ливерпуль 5-4 Норвич когда Клопп по бровке забег устроил, Тоттенхэм 5-4 Лестер, Суонси и Кристал Пэлас тоже устраивали праздник,

Вот такие открытые матчи всегда радуют, когда команды устраивают перестрелку отдельно спасибо Фулхэму за такой футбол, не сдались и играли до конца, заставили вспотеть весь Ман Сити и даже лысину Пепа и почти отыгрались.


PS Если вам не нравиться такой живой счет и футбол, тогда ждите игру с двумя нулями.............или битву автобусов.
Grizly88
Grizly88
03 декабря в 12:51
Сити пропускает много это плохо кончится для них если не наладят игру в обороне
IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 декабря в 10:05
МС снова дышит в спину канонирам, чем очень сильно нервирует артету..только вот сити нестабилен и порой спотыкается на ровном месте..
Van Vanovich
Van Vanovich
03 декабря в 08:51
Вот у Фулхэма духа Вагон. )) Почти отыгрались с 1:5.)
sir_Alex
sir_Alex
03 декабря в 08:43
Холлан монстр.
Савелий Первый
Савелий Первый
03 декабря в 07:22
Очередной отскок от аутсайдера
k6q5h5tg5wyq
k6q5h5tg5wyq
03 декабря в 06:31
Весёлый матч получился, на радость болельщикам
Alex_67
Alex_67
03 декабря в 06:25
Гвардиола, почему МС так много пропускает? Может вратаря просто забыли разбудить?
112910415
112910415
03 декабря в 05:30
нельзя столько пропускать !
Van Vanovich
Van Vanovich
03 декабря в 05:24
МС еле уносит ноги ,то от аутсайдера Лидса, то От не сильного Фулхэма
xacnpqa4uj2h
xacnpqa4uj2h
03 декабря в 04:57
Такое впечатление, что защитники там ни за что деньги получают....
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 04:42
В хоккее то не всегда такой счёт увидишь
Варвар7
Варвар7
03 декабря в 02:30
"Дачники" во второй половине рванули в погоню , но не судьба - чуть не успели - "делянка" (время) кончилась...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 02:10
Фулхэм не заслужил это поражение...
shur
shur
03 декабря в 01:53
...Я знал что выиграют!!! Правда день хоккея в России прошёл 1 декабря!
Agamaga005
Agamaga005
03 декабря в 01:26
9 голов в матче уже не особо удивляет. В ЛЧ уже столько забивают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 01:11
Таким образом МС скоро будет единственной командой в мире...идущей на первом место по забитым мячам...и по пропущенным....
Последние 4 матча - 10 пропущенных...
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 01:04
Матч не видел. Как так 4 раза сити пропустил? Защита опять или дона на выходах?
Да и вообще за последние 2 игры 6 пропущенных не от самых сильных соперников - это явно через чур!! А то, что забили 8 за эти же игры, ну молодцы конечно. Но так далеко не уедешь....
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
03 декабря в 01:03
Кто смотрел матч? Там что без защиты играли все?
