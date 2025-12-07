Top.Mail.Ru
Кафанов оценил первый матч вратаря Сафонова за ПСЖ в сезоне

07 декабря 2025, 12:19
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Российский вратарь Матвей Сафонов сыграл безошибочно за «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции с «Ренном». Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Сафонов провел полный матч в субботу, матч с «Ренном» завершился со счетом 5:0 в пользу парижан. Для Сафонова этот матч был первым в текущем сезоне, основной вратарь Люка Шевалье получил травму.

«Мы долго ждали этого матча, верили, что этот шанс у Матвея скоро будет, что он его использует, — сказал Кафанов. — Во всех последних интервью говорил, что как только Матвею дадут шанс, несмотря на то, что он долгое время не играл, есть уверенность, что он его не упустит. Очень рад, что этот матч показал, что так оно и случилось».

«Матвей сыграл безошибочно, это уже немало. Счет мог быть совершенно другим, если бы Матвей не выручил в самый нужный момент. Думаю, что это был ключевой момент матча, который помог ПСЖ потом уверенно довести игру до победы. Ведь именно после его сейва, когда он вытащил невероятный мяч из нижнего угла, был открыт счет. Перед встречей написал ему, пожелал хорошей игры», — добавил Кафанов.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
07 декабря в 18:44, ред.
Когда люди ограниченность своей информации выдают за конец света, тогда, разумеется, - собственный домысел и есть предмет обсуждения... Откуда тут ( кроме болел) ПСЖ к примеру известно, о чём пишут щас в Париже по этой игре ? Вот и занимается народ вымышленным..., - мусолят одни и те же байки/ шутки в наивных вариациях, как семиклассники на перемене...)
emnf4f3nbdrd
emnf4f3nbdrd
07 декабря в 17:09
Один раз не обделался и уже герой!
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 декабря в 14:29
Так тут и обсуждать то нечего... Сыграл раз в год, ну молодец. Может ещё пару раз сыграет, да и все на этом. А вообще кучу разных новостей здесь даже не появляются....
Rupertt
Rupertt
07 декабря в 13:33
Ох и долго же будут этот матч прожевывать, до первого косяка.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
07 декабря в 13:29, ред.
А ты предлагаешь обсуждать более масштабные события (?), по типу космической феерии Кисляка/Батрака в РПЛ ? ))
Ну тут есть экземпляры, продвигающую эту "идею".

P.S. И да. Немаловажный факт. Перешел бы Мотя в ПСЖ не из Краснодара, а к примеру из Спартака, тогда бы небезызвестный мальчик из Матрицы пел иную песенку. ))
vewgbr8qthy3
vewgbr8qthy3
07 декабря в 13:29
Матч состоялся знаменательный, уже полсуток обсуждаем
shlomo2
shlomo2
07 декабря в 13:22
Как говорится, дай Бог не последний, а последний не дай Бог.....
Bad Listener
Bad Listener
07 декабря в 13:11
Успокойтесь господин адвокат, вашего подзащитного ни в чём не обвиняют
Capral
Capral
07 декабря в 12:56
Рядовой соперник, в рядовой игре, а разговоров то... Вот, что значит, когда людям нечем заняться.
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 12:52
Такое событие произошло, ещё год будут обсуждать...
Гость
