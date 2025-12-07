Кафанов оценил первый матч вратаря Сафонова за ПСЖ в сезоне

1765099145

07 декабря 2025, 12:19

Российский вратарь сыграл безошибочно за «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции с «Ренном». Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России .

Сафонов провел полный матч в субботу, матч с «Ренном» завершился со счетом 5:0 в пользу парижан. Для Сафонова этот матч был первым в текущем сезоне, основной вратарь Люка Шевалье получил травму.

«Мы долго ждали этого матча, верили, что этот шанс у Матвея скоро будет, что он его использует, — сказал Кафанов. — Во всех последних интервью говорил, что как только Матвею дадут шанс, несмотря на то, что он долгое время не играл, есть уверенность, что он его не упустит. Очень рад, что этот матч показал, что так оно и случилось».