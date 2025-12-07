Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в следующем матче ПСЖ

1765103509

07 декабря 2025, 13:31

Вратарь своей игрой заслужил право выйти в стартовом составе французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в следующем матче. Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России .

6 декабря Сафонов провел первый матч за ПСЖ в этом сезоне. Россиянин отыграл «на ноль» встречу чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

«Рано говорить о том, что может закрепиться в стартовом составе. Но он точно заслужил право сыграть в следующем матче. Дальше все будет в руках Матвея», — сказал Кафанов.