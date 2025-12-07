Top.Mail.Ru
Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в следующем матче ПСЖ

07 декабря 2025, 13:31

Вратарь Матвей Сафонов своей игрой заслужил право выйти в стартовом составе французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в следующем матче. Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

6 декабря Сафонов провел первый матч за ПСЖ в этом сезоне. Россиянин отыграл «на ноль» встречу чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

«Рано говорить о том, что может закрепиться в стартовом составе. Но он точно заслужил право сыграть в следующем матче. Дальше все будет в руках Матвея», — сказал Кафанов.

Ранее основной вратарь ПСЖ Люка Шевалье получил травму.

КЭТиК
КЭТиК
07 декабря в 17:11
Ну раз не пропустил, значит должен получить ещё один шанс.
Инсаров
Инсаров
07 декабря в 16:19
А почему бы ему (Кафанову) не посоветовать взять в ПСЖ третьим вратарём Максименко?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 декабря в 16:15
Шевалье - основной вратарь сб. Франции. Он не будет сидеть на лавке при любом мнении Кафанова. А будет играть
Scorp689
Scorp689
07 декабря в 16:11
Кафанов видимо консультирует тренера ПСЖ
Rupertt
Rupertt
07 декабря в 15:27
Честно, после такого матча Сафонов реально заслужил шанс сыграть ещё. Не каждый день дебютируешь в сезоне и сразу оставляешь ворота сухими. Понятно, что конкуренция в ПСЖ огромная, но когда человек использует свой момент на 100%, это видно. Пусть дают ему следующий матч — хуже точно не будет.
autochthon
autochthon
07 декабря в 14:55
Хитро 63й дедок это Кафанов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 декабря в 14:29
Луис Энрике даже не знает кто такой кафанов.
112910415
112910415
07 декабря в 14:17
от здоровья основного вратаря всё зависит !
adekvat
adekvat
07 декабря в 14:16
Все будет в руках Матвея, во сказанул, типо мячи имел в виду.
Romeo 777
Romeo 777
07 декабря в 14:14
Кого там интересует его мнение?)
adekvat
adekvat ответ 6mwkuxg9x6et (раскрыть)
07 декабря в 14:12
Ну почему Карпин советуется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
07 декабря в 13:49
Ну а о ком, собсно, ты предлагаешь поговорить из наших, которые сейчас ТАМ ?
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 13:43
У ПСЖ есть свой собственный тренер... Его фамилия не Кафанов. Зачем эти разговоры вообще?
6mwkuxg9x6et
6mwkuxg9x6et
07 декабря в 13:42
С Кафановым советоваться вряд-ли кто будет, но доверить Моти ещё раз мон
