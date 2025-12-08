Колосков считает Кордобу лучшим футболистом первой части сезона РПЛ

1765208354

08 декабря 2025, 18:39

Колумбийский нападающий «Краснодара» является лучшим футболистом первой части сезона Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

"На мой взгляд, лучший футболист — Кордоба. Он вносит решающий вклад в достижения «Краснодара», — сказал Колосков.