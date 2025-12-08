Top.Mail.Ru
Колосков считает Кордобу лучшим футболистом первой части сезона РПЛ

08 декабря 2025, 18:39

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим футболистом первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"На мой взгляд, лучший футболист — Кордоба. Он вносит решающий вклад в достижения «Краснодара», — сказал Колосков.

Кордоба забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах текущего сезона РПЛ. По итогам 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре, который состоится после зимней паузы, краснодарская команда примет «Ростов»

Все комментарии
альсато
альсато
09 декабря в 14:53
если говорить про легионеров, то соглашусь с Вячеславом Ивановичем, если же про лучшего до зимней паузы, уж извините, мнение другое.
Sergo81
Sergo81
09 декабря в 01:18
Я не так сказал, я сказал, что без Мбаппе вообще игры не будет. А с ним игра не айс. Поэтому понять уровень тренера с Мбаппе в составе не представляется возможным. Иногда моё мнение совпадает с другими, что поделать, так бывает. Посуди сам, в псж были и Эмери и Энрике и почетино и Тухель и Галтье и никто не смог построить топ команду с Мбаппе. И только он ушёл, случилось чудо. Это надо принять как должное.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
09 декабря в 00:46
Спасибо конечно тебе за ответ, но извини- это избитый комментарий, типа, Мбаппе всё портит. А вот без него- было бы счастье и тп. А я не так это вижу. Я вижу недоработки тренера, его неопытность и незначимость. Мбаппе? А что он портит? Сейчас он ведущий нап, уже забил 16 мячей, он лидер, и представить без него нынешний Реал невозможно. А что одноразовый может сам построить, что- еще один Байер? Ну пожалуйста, только не надо замахиваться на большие клубы, к которым он не готов. Ладно, поглядим, чем дело кончится...
Доброй ночи.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 00:35, ред.
Алонсо? Ему не позавидуешь. В Реале эффект Мбаппе. Без него игры не будет, а с ним игра не та. Если сравнить с охотой, то Мбаппе наконечник стрелы, а не копья. Нужен стержень ( условный кросс), псж ведь заиграло только когда ушёл Мбаппе. Алонсо, возможно, смог бы построить хорошую команду, но он заложник Мбаппе. Вся игра строится вокруг него, а не так как хочет тренер. А так как он звезда, то никуда не уйдёт и ближайшие годы и это будет средняя команда, кто бы Реал не тренировал. Скорее всего Алонсо сам уйдёт и будет строить свою команду. Получится или нет, зависит от многих факторов.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
09 декабря в 00:02
А кстати, как ты относишься к одноразовому?))) Мне интересно твоё мнение, ты парень толковый, скажешь, что к чему.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 23:55
Вот и отлично. На этом и попрощаемся.)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 23:52
Я отмечал кордобу ещё три-четыре месяца назад, говорил, что без него не было бы чемпионства и Мусаев не был бы лучшим тренером. А думающий Кордоба или нет, я не знаю, свою работу он делает отлично, и это главное.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 23:43
Не пропускать все игры- не значит всё помнить, тем более в моём возрасте. Но повторюсь, мне интересны, игроки- созидающие, думающие, а Кордоба другого плана игрок.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 23:38
Ну мне действительно понравилось, а ты даже не заметил, хотя стараешься игры Краснодара не пропускать. А если бы забил, то заметил бы ?))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 23:24
Так если не забил, какой же смысл разгонять, чтобы тебе понравиться?)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 23:19
Я ж написал, с Зенитом так же разогнал и ударил, только не забил.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 23:17
И часто он так играет? То, что вчера он сделал, я увидел от него впервые, хотя стараюсь не пропускать игры Краснодара.
5bv3nswue4w3
5bv3nswue4w3
08 декабря в 23:03
Здесь согласен с мэтром, лучший бомбардир ведущего клуба
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 23:00, ред.
Как это нечего?)), он разогнал атаку и сам же её завершил. Разве это не прекрасно? Мастер сделал то, что должен. Добавлю, Кордоба принял мяч в центре на грудь в борьбе с соперником, тот отлетел даже)), и понеслась атака…)))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 22:58
Ну если мы любим футбол не только за голы, то Кордобе здесь, точно нечего делать.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 22:56
Гол-это , как правило, заключительный этап какой-то комбинации. Зачастую то, что предшествует голу, не менее важно и значимо, чем сам гол. Особенно для ценителей футбола, а не просто болельщиков. Для меня красиво то, что красиво. Это может быть пас или гол или удар или финт. За это мы и любим футбол, не только за голы.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 22:50, ред.
Если так думать и рассуждать, то половину, самых ярких голов в мировом футболе можно упростить до неприличия.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 22:46
Смотри, тут тонкий момент. Ты берёшь сухую статистику, а я разбираю эпизод на детали. В Первом голе Энрике выдал классный пас и Максим бил без опеки. Играл на чистом мяче, это заслуга дающего. Во втором голе у максима вариантов других не было. В штрафной был один Луис в окружении трёх защитников. Согласись, ударить и забить головой в окружении защитников это не на чистом мяче играть.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 22:40
У Глушенкова пас и гол. Так почему же зарешал Энрике, только потому, что тебе так хочется?
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 22:39
Как кто ? Тот, кто отдал и первую голевую передачу, Луис Энрике.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 22:37
А кто забил второй мяч?
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 22:29
Так кто забил второй мяч ? И кто Глушенкову отдал

классную передачу? Кассьера или Энрике ?
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 22:27
Хорошо, имеет. Передачи делал другой футболист, так как прикрытый Венделом сперцян не мог их делать. А Кордоба по воротам бил, значит их делал кто-то другой. А не прикрытый сперцян.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 22:17
Что значит значения не имеет, кто передачи делал??? Имеет, и еще как! Футбол командный вид спорта- поэтому имеет.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 22:16
Абсолютно точно. Луис Энрике.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 22:15
Просто не надо говорить- кто кого зарешал. Или пересмотри еще раз, кто забивал и кто пасовал...
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 22:13
В контексте так прочитал. Но сути дела не меняет. Прикрыл/не прикрыл Вендел сперцяна, не важно для джона. Это проблема сперцяна. Джон свои моменты имел, а кто делал передачи не имеет значение. Передачи были, джон ударил, значит всё правильно. А что не забил, так какая разница с чьей передачи не забить? Сперцяна или батчи/черникова?
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 22:11
Энрике зарешал, точно??? А может всё таки Глушенков, с паса которого забил Кассьерра и сам Максим? И наверно еще Вендел, который грамотно сыграл в центре поля...
Sergo81
Sergo81
08 декабря в 22:08
Матч Зенит-Краснодар зарешал Энрике. И я этому рад. И Семак молодец, что ставит его в старт, вопреки всем недоброжелателям, в том числе из партнёров по команде. Это же надо, человек игру зарешал, а его даже не поздравили с забитым мячом. Такая дичь была на моей памяти, только когда смолов забил Реалу или барсе, а все поздравляли того, кто сделал передачу.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
08 декабря в 22:02
Я про Вендела вспомнил совсем в другом эпизоде, когда он прикрыл Сперцяна. Причем тут момент с Кордобой?
Гость
