Колосков считает Кордобу лучшим футболистом первой части сезона РПЛ

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим футболистом первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"На мой взгляд, лучший футболист — Кордоба. Он вносит решающий вклад в достижения «Краснодара», — сказал Колосков.
Кордоба забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах текущего сезона РПЛ. По итогам 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре, который состоится после зимней паузы, краснодарская команда примет «Ростов»
Лично я с Колосом соглашусь на все 100%. Кордоба в команде не только замыкатель, но и игрок, задающий темп всем без исключения атакам быков. Именно он мотор команды, заставляющий того же Сперцяна и остальных нападов с атакующими хавами быстрее двигаться, соображать и , что самое главное - не расслаблять булки до финального свистка. До сих пор в памяти игра с Динамо, когда все местные болелы Краснодара потеряли всякую надежду на победу и готовились к нулям на табло, но этот " черт из табакерки " имел на сей счёт иные планы и выстрелил под перекладину, показав небо в алмазах местной публике, да и нам у тв экранов.
Есть и ещё один игровой аспект, который нельзя обойти стороной . Взвинченность и макро-энергетика этого латиноса передаётся партнёрам по команде, которые выдают свой максимум на уровне не только умения, но и инстинктов. Есть нечто первобытное в его движениях и эмоциях, чего так недостает нашим белым - цивилизованным мальчикам...В футболе такие вещи очень роляют и многое рождают.
Потрясный футболист и безусловно лучший ( вместе с Глушенковым) в РПЛ.
Лично я с Колосом соглашусь на все 100%. Кордоба в команде не только замыкатель, но и игрок, задающий темп всем без исключения атакам быков. Именно он мотор команды, заставляющий того же Сперцяна и остальных нападов с атакующими хавами быстрее двигаться, соображать и , что самое главное - не расслаблять булки до финального свистка. До сих пор в памяти игра с Динамо, когда все местные болелы Краснодара потеряли всякую надежду на победу и готовились к нулям на табло, но этот " черт из табакерки " имел на сей счёт иные планы и выстрелил под перекладину, показав небо в алмазах местной публике, да и нам у тв экранов.
Есть и ещё один игровой аспект, который нельзя обойти стороной . Взвинченность и макро-энергетика этого латиноса передаётся партнёрам по команде, которые выдают свой максимум на уровне не только умения, но и инстинктов. Есть нечто первобытное в его движениях и эмоциях, чего так недостает нашим белым - цивилизованным мальчикам...В футболе такие вещи очень роляют и многое рождают.
Потрясный футболист и безусловно лучший ( вместе с Глушенковым) в РПЛ.
Кордебалет - большая группа танцоров, которая участвует в массовых сценах.
Кордобабалет - кривляние на газоне с подглядыванием за действиями арбитра с имитацией показывания карточки....
Кордебалет - большая группа танцоров, которая участвует в массовых сценах.
Кордобабалет - кривляние на газоне с подглядыванием за действиями арбитра с имитацией показывания карточки....