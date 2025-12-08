Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Семин объяснил, почему «Краснодар» остается лидером РПЛ

08 декабря 2025, 15:45

«Краснодар» демонстрирует стабильность в игре после чемпионства, поэтому команда сохраняет лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков за 18 матчей.

«Краснодар» — это клуб, который играет все лучше и лучше, — сказал Семин. — «Краснодар» на первом месте в турнирной таблице. Обычно после чемпионского звания бывает определенное праздничное настроение, которое не позволяет выигрывать в следующем году. В «Краснодаре» этого не произошло: прекрасно работает тренерский штаб, и игроки четко и ясно понимают, что им делать".

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мартинс не считает провалом первую часть сезона для «Спартака»
08 декабря
Президент РПЛ Алаев считает Сперцяна лучшим игроком первой части сезона
08 декабря
Глушаков оценил матч «Спартак» — «Динамо» как не особо яркий
07 декабря
«Динамо» играло лучше «Спартака» в матче РПЛ — Мостовой
07 декабря
Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в следующем матче ПСЖ
07 декабря
Соболев расстроен, что не смог забить в матче с «Акроном»
06 декабря
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
Sergo81
08 декабря в 20:23
Сёмин что, не понимает, что секрет успеха Краснодара-это Кордоба. Он и с цска зарешал. Как решал в сёминском Локо Лоськов.
112910415
112910415
08 декабря в 19:43
типа того )
Vilar
Vilar ответ sv_1969 (раскрыть)
08 декабря в 19:31
Некому остановить))
Твой Арсен
Твой Арсен
08 декабря в 18:59
    CCCP1922
    CCCP1922
    08 декабря в 18:28
    Праздничное настроение было в самом начале сезона, когда Краснодар немного просел. Стоит ожидать спада у всех претендентов на финише чемпионской гонки. Там многое будет зависеть от тренеров, от их способностей вносить коррективы в игру и составы своих команд. Ждём сюрпризов.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    08 декабря в 18:17
    Так можно почти всё объяснить....
    И почему Сочи на последнем....
    И почему Динамо на 10-м...
    Кроме одного...почему Зенит не на первом....
    Bad Listener
    Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
    08 декабря в 17:58
    Невероятная проницательность, снимаю шляпу 😂😂😂
    sv_1969
    sv_1969 ответ Vilar (раскрыть)
    08 декабря в 17:21
    Ну у Ливерпуля похмелье до сей поры)))
    Kosmos58
    Kosmos58
    08 декабря в 16:56
    Всё по делу!
    Vilar
    Vilar
    08 декабря в 16:29
    Какой глубокий анализ, а главное "Обычно после чемпионского звания бывает определенное праздничное настроение..." т.е. бухают до окончания следующего сезона. Как пример: Локомотив в 2002 году стал чемпионом, а в 2003 уже 4 место.
    shlomo
    shlomo
    08 декабря в 16:17
    Ясно... понятно.... но быки умеют переиграть сами себя.... будем посмотреть уже весной...
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    08 декабря в 16:00
    Коротко и ясно))).
    sihafazatron
    sihafazatron
    08 декабря в 15:57
    «Краснодар» на первом месте в турнирной таблице потому что они набрали больше всех очков.
    VeniaminS
    VeniaminS
    08 декабря в 15:55
    Правильно сказал - это точно !
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     