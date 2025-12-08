Семин объяснил, почему «Краснодар» остается лидером РПЛ

«Краснодар» демонстрирует стабильность в игре после чемпионства, поэтому команда сохраняет лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков за 18 матчей.
«Краснодар» — это клуб, который играет все лучше и лучше, — сказал Семин. — «Краснодар» на первом месте в турнирной таблице. Обычно после чемпионского звания бывает определенное праздничное настроение, которое не позволяет выигрывать в следующем году. В «Краснодаре» этого не произошло: прекрасно работает тренерский штаб, и игроки четко и ясно понимают, что им делать".
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России.
И почему Сочи на последнем....
И почему Динамо на 10-м...
Кроме одного...почему Зенит не на первом....
