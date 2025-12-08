Семин объяснил, почему «Краснодар» остается лидером РПЛ

1765197948

08 декабря 2025, 15:45

«Краснодар» демонстрирует стабильность в игре после чемпионства, поэтому команда сохраняет лидерство в Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России .

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков за 18 матчей.

«Краснодар» — это клуб, который играет все лучше и лучше, — сказал Семин. — «Краснодар» на первом месте в турнирной таблице. Обычно после чемпионского звания бывает определенное праздничное настроение, которое не позволяет выигрывать в следующем году. В «Краснодаре» этого не произошло: прекрасно работает тренерский штаб, и игроки четко и ясно понимают, что им делать".

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России.