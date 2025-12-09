Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Енисей» объявил об уходе Тихонова с поста главного тренера

09 декабря 2025, 14:00

Андрей Тихонов покинул пост главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Тихонову 55 лет, он возглавил «Енисей» в январе 2024 года. Предыдущим местом его работы была казахстанская «Астана», которую он возглавлял с октября 2020 года по ноябрь 2021-го. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. Также он тренировал щелковскую «Спарту» и самарские «Крылья Советов», работал ассистентом главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре».

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига), набрав 23 очка после 21 тура.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ромащенко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал»
08 декабря
Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»
07 декабря
Адамов стал заместителем гендира по развитию молодежи в «Ростове»
05 декабря
Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии
04 декабря
ОфициальноСандро Вагнер покинул пост главного тренера «Аугсбурга»
01 декабря
Дмитрий Парфенов возглавил «Ротор»
01 декабря
Сортировать
Все комментарии
всё продинамил
всё продинамил
09 декабря в 21:35
В Спартак
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
09 декабря в 18:35
в Урал
Vilar
Vilar
09 декабря в 17:45
Теперь только на "мяч тв" - сколько "специалистов" уходили тренерами в клубы рпл, и возвращались опять "специалистами": Шалимов, Рахимов, Черчесов, Талалаев и т.д.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 декабря в 17:30
Лишнее подтверждение истины, что не всякий хороший футболист и хороший человек будет хорошим тренером Таких примеров десятки.
VeniaminS
VeniaminS
09 декабря в 17:03
Без работы не останется .
Capral
Capral
09 декабря в 16:15
Жаль Андрея. Очень он мне нравится, и прежде всего как человек. А вот с тренерством, что-то не складывается. И ведь не сказать, что плохой тренер. Толковый, игру видит, понимает, а как игрок был- вообще замечательный. Но вот так бывает... И всё равно, Удачи, и пусть ему повезёт!!!
КЭТиК
КЭТиК
09 декабря в 15:39
Неужели его в Спартак позвали?
shlomo
shlomo
09 декабря в 15:10
Как футболист он мне очень нравился.... везде успевал, оборона, защита, атака и даже в воротах играл (а не стоял)..... Ну а так что, нормально Андрюха задержался там, жаль конечно, что ничего не получилось.... хотя, у Енисея 15-ый по стоимости состав, команда располагается на 13-ом месте... что их не устраивает?... с другим тренером может и вовсе из пердива вылетят....

Пи.Си. Если что, Тихонов неоднократно говорил, что не готов возглавить Спартак.
ВалераКарпин
ВалераКарпин
09 декабря в 14:44
А че Тихонов на комбайне Енисей работал?
shur
shur
09 декабря в 14:42, ред.
...тусовка экс Спа, ныне Коутчей в предновогоднем разгаре!!!
Куда,кому,сколько,где и когда экс Джентельмен Года?! (...и погода
нынче спартаковская!)
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
09 декабря в 14:37
....блогером!
CCCP1922
CCCP1922
09 декабря в 14:15
И куда теперь? Тринадцатое место Енисея не самая лучшая рекомендация. Неужели ему не могут в Спартаке место найти?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 