«Енисей» объявил об уходе Тихонова с поста главного тренера

1765278000

09 декабря 2025, 14:00

покинул пост главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Тихонову 55 лет, он возглавил «Енисей» в январе 2024 года. Предыдущим местом его работы была казахстанская «Астана», которую он возглавлял с октября 2020 года по ноябрь 2021-го. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. Также он тренировал щелковскую «Спарту» и самарские «Крылья Советов», работал ассистентом главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре».

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига), набрав 23 очка после 21 тура.