В ФИФА подали жалобу на Инфантино из-за премии, врученной Трампу

09 декабря 2025, 18:58

Некоммерческая организация FairSquare, среди прочего специализирующаяся на вопросах демократичного управления в сфере спорта, подала жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола ( ФИФА ) на президента организации из-за предполагаемых нарушений нейтралитета, а также призвала расследовать обстоятельства вручения президенту США Премии мира ФИФА . Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации источника, в жалобе изложены четыре предполагаемых нарушения нейтральности, которые допустил Инфантино, говоря о Трампе. Ранее Инфантино неоднократно заявлял о близких отношениях с Трампом и хвалебно высказывался о его политике. Инфантино говорил, что результаты выборов в США необходимо уважать, и выразил уверенность, что Трамп выполнит все свои предвыборные обещания.