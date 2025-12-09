В ФИФА подали жалобу на Инфантино из-за премии, врученной Трампу

Некоммерческая организация FairSquare, среди прочего специализирующаяся на вопросах демократичного управления в сфере спорта, подала жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) на президента организации Джанни Инфантино из-за предполагаемых нарушений нейтралитета, а также призвала расследовать обстоятельства вручения президенту США Дональду Трампу Премии мира ФИФА. Об этом сообщает портал The Athletic.
По информации источника, в жалобе изложены четыре предполагаемых нарушения нейтральности, которые допустил Инфантино, говоря о Трампе. Ранее Инфантино неоднократно заявлял о близких отношениях с Трампом и хвалебно высказывался о его политике. Инфантино говорил, что результаты выборов в США необходимо уважать, и выразил уверенность, что Трамп выполнит все свои предвыборные обещания.
Также FairSquare потребовала расследовать обстоятельства, связанные с решением об учреждении и вручении Премии мира ФИФА. 5 декабря Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА, она была вручена ему во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года. ФИФА объявила об учреждении премии 5 ноября. Она будет вручаться ежегодно людям, которые непоколебимой преданностью делу и выдающимися поступками помогли объединить людей ради мира.