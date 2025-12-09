Top.Mail.Ru
«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» в матче основного этапа Лиги чемпионов

09 декабря 2025, 20:20
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 1Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Казахстанский «Кайрат» со счетом 0:1 проиграл греческому «Олимпиакосу» в матче шестого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Астане.

Гол забил Желсон Мартинш (73-я минута). Матч был перенесен из Алма-Аты из-за плохих погодных условий и прошел на крытом стадионе «Астана-Арена» при температуре на улице минус 20 градусов Цельсия.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат», потерпевший пятое поражение, остался на предпоследнем, 35-м месте, набрав одно очко в шести играх. «Олимпиакос» с пятью очками располагается на 26-й строчке.

В следующем туре «Кайрат» 20 января примет бельгийский «Брюгге», «Олимпиакос» в тот же день дома сыграет с немецким «Байером».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Termez Zidan
Termez Zidan
11 декабря в 09:11
Моему Спартау надо брать вратаря Кайрата,он ловкий,цепкий,лучше Максименко. Мы с Максименко с его подачами возле своей штрафной ещё проигрывать будем долго.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
10 декабря в 07:22
В Астане стадион с крышей, потеплее было.
112910415
112910415
10 декабря в 05:55
сурова доля новичка ...
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 00:52
Холодно по всему там было (- 21) - для теплолюбивых греков выиграть в таком матче вообще подвиг...)))
Николай Жунин
Николай Жунин
10 декабря в 00:32
В Азию пора.
Alex_67
Alex_67
09 декабря в 23:07
Осталась надежда только на Карабах. Ему и пожелаю удачи!!!
sv_1969
sv_1969
09 декабря в 22:12
По счету достойно а так конечно отскочили хозяева!
VeniaminS
VeniaminS
09 декабря в 22:10
Неплохо держался Кайрат !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
09 декабря в 21:37
Да, он. Это еще, до, его перехода в Динамо.
shlomo
shlomo
09 декабря в 21:17
Несмотря на минимальный счёт, обязаны были греки громить этим вечером Кайрат, который, кстати, в советское время славился "бетоном" в обороне. Сегодня же там был "проходной двор". И где-то невероятно спасал Анарбеков, ну а в других эпизодах банально мазали гости. В любом случае, с евровесной алмаатинцам теперь точно можно попрощаться...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 21:16
..а Стукашов через одного!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
09 декабря в 21:03, ред.
Да, вот он- красавец, Евстафий Пехлеваниди, первый слева!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ afhs2552z63w (раскрыть)
09 декабря в 21:02
...игра с Реалом затмила всё! Только вот в чём беда Реал не тот,но
в Казахстане это сверх явление!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
09 декабря в 21:00
...Минхерц, Я там на какую то жалобу нажал,ошибочно,не верить!!!
Лови Витя!
Capral
Capral
09 декабря в 20:36, ред.
Эх, нет сейчас у Кайрата Стукашова и Пехлеваниди. А еще лучше- Ионкина и Байшакова, они накидали бы грекам полную авоську. Всё поменялось, и только в худшую сторону...
afhs2552z63w
afhs2552z63w
09 декабря в 20:32
Кайрат пока набирается опыта, проигрывает достойно
