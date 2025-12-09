«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» в матче основного этапа Лиги чемпионов

1765300857

09 декабря 2025, 20:20

Казахстанский «Кайрат» со счетом 0:1 проиграл греческому «Олимпиакосу» в матче шестого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Астане.

Гол забил Желсон Мартинш (73-я минута). Матч был перенесен из Алма-Аты из-за плохих погодных условий и прошел на крытом стадионе «Астана-Арена» при температуре на улице минус 20 градусов Цельсия.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат», потерпевший пятое поражение, остался на предпоследнем, 35-м месте, набрав одно очко в шести играх. «Олимпиакос» с пятью очками располагается на 26-й строчке.

В следующем туре «Кайрат» 20 января примет бельгийский «Брюгге», «Олимпиакос» в тот же день дома сыграет с немецким «Байером».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.