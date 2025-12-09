Махачкалинское «Динамо» приняло отставку Биджиева с поста главного тренера

1765307252

09 декабря 2025, 22:07

Попечительский совет махачкалинского футбольного клуба «Динамо» принял отставку с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

7 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила, что Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба.

«Попечительский совет махачкалинского „Динамо“ принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестную работу в нашей команде. Он принял „Динамо“ зимой 2023 года и помог клубу выполнить задачу выхода в Мир — Российскую премьер-лигу ( РПЛ ). В дебютном для себя сезоне в элитном дивизионе команда под его руководством смогла сохранить прописку в РПЛ . Хасанби Эдуардович, спасибо за ваш труд, успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Динамо».

Также пресс-служба «Динамо» прокомментировала эпизод после матча 18-го тура РПЛ , в котором «Динамо» со счетом 0:1 дома проиграло «Пари Нижний Новгород». Болельщики «Динамо» продемонстрировали надпись «Биджиев, уходи». «От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче — все в махачкалинском „Динамо“ решительно осуждают акцию, ее организаторов и исполнителей», — заявили в клубе.

Биджиеву 59 лет. Он возглавил махачкалинское «Динамо» зимой 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ . В прошлом сезоне «Динамо» заняло 11-е место в таблице по итогам чемпионата. Ранее специалист тренировал нальчикский «Спартак», волгоградский «Ротор» и курский «Авангард», с которым дошел до финала Кубка России сезона-2017/18. В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского «Локомотива».